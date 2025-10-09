Lilia Lemoine denunció una agresión en un enfrentamiento con Marcela Pagano en Diputados

La diputada Lilia Lemoine denunció haber sido agredida por su ex compañera de bloque, Marcela Pagano, tras una discusión en la Cámara de Diputados. El incidente se produjo después de que Lemoine confrontara a Pagano y a la diputada Lourdes Arrieta por portar carteles con la frase "Narcotráfico nunca más".