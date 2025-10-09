Secciones
Lilia Lemoine denunció una agresión en un enfrentamiento con Marcela Pagano en Diputados

Según la diputada de LLA, la discusión escaló hasta el punto en que Pagano la golpeó en la mano izquierda.

Lilia Lemoine y Javier Milei. Lilia Lemoine y Javier Milei.
Hace 2 Hs

La diputada Lilia Lemoine denunció haber sido agredida por su ex compañera de bloque, Marcela Pagano, tras una discusión en la Cámara de Diputados. El incidente se produjo después de que Lemoine confrontara a Pagano y a la diputada Lourdes Arrieta por portar carteles con la frase "Narcotráfico nunca más".

Según Lemoine, la discusión escaló hasta el punto en que Pagano la golpeó en la mano izquierda. "Quiero pedir una sanción, de acuerdo al reglamento, porque la diputada Pagano me golpeó y quedó grabado", declaró Lemoine al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.

Lemoine publicó un video del altercado en la red social X, acusando a Pagano de agresión. El video muestra una confrontación de aproximadamente cinco minutos entre Lemoine, Pagano y Arrieta.

Acusaciones mutuas de traiciones

La disputa parece haber sido desencadenada por acusaciones de traición hechas por Lemoine contra Pagano y Arrieta, quienes formaron una agrupación disidente llamada Coherencia. Lemoine las criticó por exhibir carteles alusivos a la controversia entre el diputado José Luis Espert y un empresario acusado de narcotráfico.

Durante el enfrentamiento, Arrieta increpó a Lemoine, mientras que Pagano la tildó de "ñoqui" y la golpeó con el cartel. Lemoine respondió tomando el cartel de Pagano, lo que provocó que esta última gritara "Soltáme".

La discusión fue interrumpida por Cecilia Moreau, quien presidía la sesión en ese momento, al solicitar respeto y el cese de la disputa. 

