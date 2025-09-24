Secciones
Objetivo cumplido: el Gobierno alcanzó los U$S7000 millones con la suspensión de retenciones

En solo tres días, los exportadores liquidaron el cupo previsto por el decreto oficial. Las retenciones vuelven a su nivel anterior: soja 26% y maíz 9,5%.

SOJA. SOJA.
24 Septiembre 2025

El Gobierno nacional logró su objetivo: en apenas tres días, los exportadores alcanzaron los U$S7000 millones previstos tras la suspensión temporal de las retenciones, informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Con este resultado, el esquema especial dejó de estar vigente y los derechos de exportación regresan a sus alícuotas anteriores: soja 26% y maíz 9,5%, entre otros.

ARCA comunicó oficialmente:

“Se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025. A partir de ahora, solo podrán registrarse Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior bajo el esquema vigente anterior”.

Avalancha de liquidaciones

Hasta el anuncio de ARCA ya se habían declarado operaciones por US$4180,9 millones, equivalentes a 11,46 millones de toneladas, es decir, un 60% de la meta.

Los principales productos fueron:

Subproductos de soja: 4,72 millones de toneladas – U$S1359 millones

Soja en grano: 2,69 millones de toneladas – U$S1050 millones

Aceite de soja: 905.000 toneladas – US$935,7 millones

Trigo pan: 1,77 millones de toneladas – U$S392 millones

Maíz: 952.500 toneladas – U$S190 millones

La medida del Gobierno buscó acelerar el ingreso de divisas en un contexto de presión cambiaria y alta demanda de dólares.

El impacto de Estados Unidos

La jornada estuvo marcada por la declaración del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien aseguró que su país trabaja con Argentina “para poner fin al feriado impositivo de los productores de commodities”.

El mensaje generó confusión en el mercado. Mientras algunos lo interpretaron como una señal de que el beneficio no se prorrogará más allá del 31 de octubre, otros temieron que implique un regreso inmediato de las retenciones.

Mercado paralizado y caída de precios

Las palabras de Bessent provocaron un freno en seco en el mercado de granos. Según el analista Germán Iturriza, la soja noviembre pasó de US$360,5 a US$342,4 la tonelada, perdiendo US$18,1 en una sola rueda.

En pesos también hubo una caída marcada:

Primer día de la medida: $505.000 por tonelada

Jornada de hoy: $465.000 por tonelada

Antes del decreto: $440.000 por tonelada

La falta de claridad sobre la continuidad del esquema y la presión del mercado internacional, especialmente por la fuerte demanda de China, sumaron incertidumbre.

Qué se espera hacia adelante

Aunque el objetivo del Gobierno ya se cumplió, la discusión sobre el futuro de las retenciones sigue abierta.

Para Estados Unidos, reinstalarlas protege a sus farmers y asegura el repago de la deuda argentina.

Para China, en cambio, la ventana de retenciones cero fue una oportunidad para acelerar compras de soja argentina.

Para el campo argentino, el regreso de las alícuotas significa una pérdida de competitividad y caída de precios internos.

La suspensión de retenciones fue transitoria y cumplió con su fin inmediato: inyectar divisas rápidamente. Ahora, el desafío es cómo sostener el ingreso de dólares sin volver a generar tensión con el sector agroexportador ni con los socios internacionales.

