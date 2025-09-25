Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
El secretario del Tesoro estadounidense pone a disposición un swap de U$S 20.000 millones. El Riesgo País registró un marcado descenso, mientras que el Banco Central decidió bajar las tasas de interés.
Banco Central.
Temas El DólarFondo Monetario InternacionalEstados Unidos de AméricaChinaBanco Central de la República ArgentinaJP MorganArgentinaJavier Milei
