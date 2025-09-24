Rossana Chahla destacó la historia y la cultura tucumana durante la caminata por la Batalla de Tucumán

Durante una charla con la prensa, la jefa municipal destacó la importancia de rescatar la memoria histórica y cultural de la provincia. “Esto no es solo la caminata, es devolverle la identidad al barrio. Nosotros estuvimos trabajando desde hace bastante tiempo estudiando toda la historia, la identidad y la cultura de este lugar, para contarle a los tucumanos qué ha pasado acá y la importancia que tiene”, señaló.