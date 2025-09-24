Secciones
Política

Rossana Chahla destacó la historia y la cultura tucumana durante la caminata por la Batalla de Tucumán

La intendenta capitalina valoró las obras y mejoras realizadas en el barrio.

Hace 1 Hs

En el marco del 213° aniversario de la Batalla de Tucumán, la intendenta capitalina, Rossana Chahla, participó este miércoles de la caminata organizada en la Ciudadela, recorrido que buscó poner en valor la historia y la identidad del barrio. La actividad, que partió desde la cancha de San Martín hasta la casa Belgraniana, reunió a vecinos y alumnos de la zona.

Durante una charla con la prensa, la jefa municipal destacó la importancia de rescatar la memoria histórica y cultural de la provincia. “Esto no es solo la caminata, es devolverle la identidad al barrio. Nosotros estuvimos trabajando desde hace bastante tiempo estudiando toda la historia, la identidad y la cultura de este lugar, para contarle a los tucumanos qué ha pasado acá y la importancia que tiene”, señaló.

Durante su discurso, la funcionaria también resaltó las mejoras urbanas realizadas en la Ciudadela, desde espacios verdes renovados hasta la instalación de cámaras con inteligencia artificial, vinculadas a la seguridad ciudadana. Además, valoró la recuperación de esculturas históricas y la creación de un “museo a cielo abierto” que permite a los vecinos disfrutar del arte y la cultura local.

LA GACETA FOTOS DE ANA LÍA JARAMILLO LA GACETA FOTOS DE ANA LÍA JARAMILLO

Chahla explicó la relevancia histórica de la Batalla de Tucumán y su impacto en la independencia nacional: “Si nosotros no tenemos en cuenta lo que les costó a estos héroes luchar por nuestra libertad, no podemos comprender la importancia de este 24 de septiembre. Gracias a ellos, hoy podemos decidir nuestras políticas públicas y vivir en un país libre”.

Por último, también se refirió a su estilo de gestión y su acercamiento a la comunidad. “Me siento genuina, soy como soy. Transmitir lo verdadero y hacer autocrítica es fundamental; la gente lo valora porque lo ve, no porque sea una construcción política”.

Temas Batalla de TucumánRossana ChahlaInteligencia Artificial
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“No gasto energía en las amenazas; mi foco está en trabajar para los tucumanos”, dijo Rossana Chahla

“No gasto energía en las amenazas; mi foco está en trabajar para los tucumanos”, dijo Rossana Chahla

Plaza barrio Las Américas: Chahla ponderó la importancia de los espacios comunes

Plaza barrio Las Américas: Chahla ponderó la importancia de los espacios comunes

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

Lo más popular
¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
1

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia
2

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres
3

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano
4

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km
5

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar
6

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Más Noticias
Suspendieron al comisionado de El Cercado que atropelló y mató a una ciclista

Suspendieron al comisionado de El Cercado que atropelló y mató a una ciclista

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo

Comentarios