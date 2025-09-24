Rossana Chahla destacó la historia y la cultura tucumana durante la caminata por la Batalla de Tucumán

En el marco del 213° aniversario de la Batalla de Tucumán, la intendenta capitalina, Rossana Chahla, participó este miércoles de la caminata organizada en la Ciudadela, recorrido que buscó poner en valor la historia y la identidad del barrio. La actividad, que partió desde la cancha de San Martín hasta la casa Belgraniana, reunió a vecinos y alumnos de la zona.
Durante una charla con la prensa, la jefa municipal destacó la importancia de rescatar la memoria histórica y cultural de la provincia. “Esto no es solo la caminata, es devolverle la identidad al barrio. Nosotros estuvimos trabajando desde hace bastante tiempo estudiando toda la historia, la identidad y la cultura de este lugar, para contarle a los tucumanos qué ha pasado acá y la importancia que tiene”, señaló.
Durante su discurso, la funcionaria también resaltó las mejoras urbanas realizadas en la Ciudadela, desde espacios verdes renovados hasta la instalación de cámaras con inteligencia artificial, vinculadas a la seguridad ciudadana. Además, valoró la recuperación de esculturas históricas y la creación de un “museo a cielo abierto” que permite a los vecinos disfrutar del arte y la cultura local.
Chahla explicó la relevancia histórica de la Batalla de Tucumán y su impacto en la independencia nacional: “Si nosotros no tenemos en cuenta lo que les costó a estos héroes luchar por nuestra libertad, no podemos comprender la importancia de este 24 de septiembre. Gracias a ellos, hoy podemos decidir nuestras políticas públicas y vivir en un país libre”.
Por último, también se refirió a su estilo de gestión y su acercamiento a la comunidad. “Me siento genuina, soy como soy. Transmitir lo verdadero y hacer autocrítica es fundamental; la gente lo valora porque lo ve, no porque sea una construcción política”.