“Éramos poquitos, pero les ganamos”: la Batalla de Tucumán contada por los alumnos de Ciudadela

Algunos de los alumnos también reflexionaron sobre el presente del país y sus sueños para el futuro. “Yo le pediría a la Virgen que a este país le venga un buen futuro, que sea una buena potencia”, dijo un niño de 11 años, mientras que otros expresaron sus aspiraciones personales y profesionales, como dedicarse a la medicina o seguir inspirados por sus familiares.