“Éramos poquitos, pero les ganamos”: la Batalla de Tucumán contada por los alumnos de Ciudadela

Durante este 24 de septiembre, el barrio Ciudadela se llenó de murga, colores celeste y blanco y estudiantes, todos reunidos para conmemorar la Batalla de Tucumán, que marcó un hito en la lucha por la independencia argentina.
Alumnos de la escuela Ciudadela participaron de una caminata que partió desde la cancha de San Martín hasta la casa Belgraniana, acompañados por vecinos del barrio.
“Es emocionante porque esto es muy lindo, la murga, todo es muy bonito”, contó uno de los chicos mientras recorría las calles. Cuando se les preguntó qué sabían de la batalla, la respuesta de otro alumno fue simple y contundente: “Estuvo difícil, éramos poquitos, pero pudimos ganar”.
Durante la jornada, los alumnos también se acercaron al legado de figuras locales como Bernabé Aráoz. Joel, uno de los estudiantes, se convirtió por unos minutos en el tucumano que convenció a Belgrano de luchar en la batalla. “Pido por la patria, mi general”, expresó.
“Ellos se comprometieron mucho. Los papás también acompañaron y fue muy hermoso cómo salió el acto”, explicó una docente. Los trajes de soldados, los papeles asignados y la participación activa de los chicos fueron clave para mantener vivo el interés en la historia, incluso en un mundo marcado por la digitalidad y los estímulos constantes de las redes sociales.
Algunos de los alumnos también reflexionaron sobre el presente del país y sus sueños para el futuro. “Yo le pediría a la Virgen que a este país le venga un buen futuro, que sea una buena potencia”, dijo un niño de 11 años, mientras que otros expresaron sus aspiraciones personales y profesionales, como dedicarse a la medicina o seguir inspirados por sus familiares.