Secciones
SociedadActualidad

“Éramos poquitos, pero les ganamos”: la Batalla de Tucumán contada por los alumnos de Ciudadela

Estudiantes participaron de una caminata con vecinos del barrio y compartieron sus impresiones sobre uno de los hechos más importantes de nuestra independencia.

Hace 1 Hs

Durante este 24 de septiembre, el barrio Ciudadela se llenó de murga, colores celeste y blanco y estudiantes, todos reunidos para conmemorar la Batalla de Tucumán, que marcó un hito en la lucha por la independencia argentina. 

Alumnos de la escuela Ciudadela participaron de una caminata que partió desde la cancha de San Martín hasta la casa Belgraniana, acompañados por vecinos del barrio.

“Es emocionante porque esto es muy lindo, la murga, todo es muy bonito”, contó uno de los chicos mientras recorría las calles. Cuando se les preguntó qué sabían de la batalla, la respuesta de otro alumno fue simple y contundente: “Estuvo difícil, éramos poquitos, pero pudimos ganar”. 

Durante la jornada, los alumnos también se acercaron al legado de figuras locales como Bernabé Aráoz. Joel, uno de los estudiantes, se convirtió por unos minutos en el tucumano que convenció a Belgrano de luchar en la batalla. “Pido por la patria, mi general”, expresó.

“Éramos poquitos, pero les ganamos”: la Batalla de Tucumán contada por los alumnos de Ciudadela

“Ellos se comprometieron mucho. Los papás también acompañaron y fue muy hermoso cómo salió el acto”, explicó una docente. Los trajes de soldados, los papeles asignados y la participación activa de los chicos fueron clave para mantener vivo el interés en la historia, incluso en un mundo marcado por la digitalidad y los estímulos constantes de las redes sociales.

Algunos de los alumnos también reflexionaron sobre el presente del país y sus sueños para el futuro. “Yo le pediría a la Virgen que a este país le venga un buen futuro, que sea una buena potencia”, dijo un niño de 11 años, mientras que otros expresaron sus aspiraciones personales y profesionales, como dedicarse a la medicina o seguir inspirados por sus familiares.

Temas Batalla de TucumánBernabé Aráoz
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Día de la Batalla de Tucumán y la Virgen de la Merced: cuáles es el cronograma de actos y homenajes

Día de la Batalla de Tucumán y la Virgen de la Merced: cuáles es el cronograma de actos y homenajes

Lo más popular
¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
1

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia
2

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres
3

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano
4

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km
5

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar
6

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Más Noticias
Por qué solo en Tucumán es feriado el 24 de septiembre y qué se celebra

Por qué solo en Tucumán es feriado el 24 de septiembre y qué se celebra

¿Quién es Isha Escribano? La prima trans de Máxima Zorreguieta que enfrentó el abandono familiar

¿Quién es Isha Escribano? La prima trans de Máxima Zorreguieta que enfrentó el abandono familiar

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y la temperatura seguirá en aumento

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y la temperatura seguirá en aumento

Alerta por un fuerte temporal de viento en el país: ¿en qué provincias deberán tener cuidado?

Alerta por un fuerte temporal de viento en el país: ¿en qué provincias deberán tener cuidado?

Hoy habrá baja presión de agua en el centro durante la mañana, informó la SAT

Hoy habrá baja presión de agua en el centro durante la mañana, informó la SAT

Recuerdos fotográficos: 1872 y 1878, fotos del monumento más antiguo de Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1872 y 1878, fotos del monumento más antiguo de Tucumán

Arqueología en Ciudadela: un museo de la Batalla de Tucumán a cielo abierto

Arqueología en Ciudadela: un museo de la Batalla de Tucumán a cielo abierto

Batalla de Tucumán y Virgen de la Merced: actividades para hacer en el feriado

Batalla de Tucumán y Virgen de la Merced: actividades para hacer en el feriado

Comentarios