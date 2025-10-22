Secciones
Rossana Chahla inauguró la remodelación de la plaza Gutenberg en la zona sur de la capital

"Recuperar esta plaza significa mucho más que solo embellecer un espacio físico," afirmó Rossana Chahla.

Rossana Chahla inauguró la remodelación de la plaza Gutenberg en la zona sur de la capital
Hace 1 Hs

La intendenta de San Miguel de Tucumán Rossana Chahla inauguró la remodelada Plaza Gutenberg, un espacio verde recuperado para el disfrute de las familias de los barrios Diza y Ampliación El Gráfico. La obra incluye un anfiteatro, juegos infantiles modernos y hasta cargadores solares para celulares.

La Plaza Gutenberg, ubicada estratégicamente en la intersección de Avenida Democracia y Ayacucho, se transformó en un vibrante punto de encuentro para los vecinos de los barrios Diza y Ampliación El Gráfico, en la zona sur de la capital tucumana. Chahla encabezó la inauguración de las obras de revalorización integral, que prometen revitalizar la vida social y cultural de la comunidad.

"Recuperar esta plaza significa mucho más que solo embellecer un espacio físico," afirmó Chahla durante la inauguración. "Significa brindar a nuestros niños, jóvenes y familias un lugar seguro y moderno para encontrarse, compartir y construir comunidad. Esta plaza estaba olvidada y hoy la hemos recuperado para los vecinos", agregó.

Las obras de remodelación

La transformación de la Plaza Gutenberg es evidente. El espacio de 2.770 m² ahora cuenta con un anfiteatro central equipado con gradas, ideal para la realización de eventos culturales y espectáculos al aire libre. Las paredes aledañas al anfiteatro se han convertido en un lienzo para artistas locales, con siete murales inspirados en la Pachamama, seleccionados a través del concurso "Pintemos la ciudad que queremos".

Más allá del arte y la cultura, la plaza ofrece nuevos juegos infantiles, un sector deportivo y de salud, e incluso un tótem solar con puertos USB y grifo de agua filtrada, demostrando una apuesta por la modernidad y la sustentabilidad.  La iluminación LED, los merenderos, los bebederos y las pérgolas metálicas completan un espacio diseñado para el confort y el disfrute de todos.

La renovación también se extiende a la naturaleza, con la plantación de 700 nuevas especies vegetales y la incorporación de 1.250 m² de césped Grama Bahiana.

Luciano Chincarini, secretario de Servicios Públicos municipal, destacó el compromiso de la gestión con la revitalización de los espacios públicos. "Desde la periferia al centro, estamos reconstruyendo la ciudad histórica y recuperando su brillo. Ya hemos revalorizado más de 65 plazas en San Miguel de Tucumán y continuamos trabajando en otras cuatro simultáneamente", afirmó.

El concejal Facundo Vargas Aignasse resaltó la importancia de la obra para la comunidad local. "Esta plaza era un lugar olvidado y hoy se convertirá en un punto de encuentro para vecinos y familias", señaló.

