“No gasto energía en las amenazas; mi foco está en trabajar para los tucumanos”, dijo Rossana Chahla

Durante su participación en las actividades por el 213° aniversario de la Batalla de Tucumán, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, se refirió a los recientes agravios y amenazas recibidas en redes sociales.
“Yo no estoy en esa. La denuncia que tengo que hacer, la hago. Lo que corresponde. El resto de la energía la dedico a trabajar para darle solución al vecino”, aseguró. La jefa municipal sostuvo que, ante este tipo de ataques, su prioridad es continuar con la gestión y atender las necesidades de la comunidad.
En este sentido, destacó la importancia de mantener la mirada en los proyectos concretos para la ciudadanía. “Sigo avanzando, atendiendo, generando lo que la gente necesita: arreglar calles, la poda, y muchas cosas más que generan respuestas a la gente”.
Chahla, además, reivindicó su estilo de trabajo cercano y genuino, lejos de la política de confrontación. “Me siento genuina, soy como soy. Transmitir lo verdadero y hacer autocrítica es fundamental; la gente lo ve y lo valora”.
Por último, insistió en que los ataques no desvían su atención de la gestión. “Si uno gasta energía en esas cosas deja de hacer lo que tiene que hacer. Lo único que uno tiene que hacer es trabajar para la gente”.