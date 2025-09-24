¿Qué jubilados no cobrarán el bono de $70.000 en octubre?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó la actualización de los haberes de octubre con un incremento del 1,88%, en línea con la inflación de agosto. Con esta suba, la jubilación mínima pasa a ser de $396.298,38, incluyendo el bono extraordinario de $70.000. Sin embargo, el organismo también confirmó que no todos los jubilados y pensionados cobrarán el bono completo.