¿Qué jubilados no cobrarán el bono de $70.000 en octubre?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó la actualización de los haberes de octubre con un incremento del 1,88%, en línea con la inflación de agosto. Con esta suba, la jubilación mínima pasa a ser de $396.298,38, incluyendo el bono extraordinario de $70.000. Sin embargo, el organismo también confirmó que no todos los jubilados y pensionados cobrarán el bono completo.
Quiénes cobran el bono de $70.000 en octubre
El beneficio se pagará únicamente a:
Jubilados y pensionados del SIPA que perciban el haber mínimo.
Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez.
Titulares de PNC por madres con siete hijos o más.
Quienes cobren un monto superior a la mínima, pero inferior a $396.298,38, recibirán un bono proporcional hasta completar ese monto. En cambio, quienes superen los $396.298,38 de ingreso total en octubre no accederán al bono.
Cuánto cobrarán en octubre
Tras el aumento y la aplicación del bono, los montos quedarán de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $396.298,38 ($326.298,38 de haber + $70.000 de bono)
PUAM: $331.038,71 ($261.038,71 de haber + $70.000 de bono)
PNC por invalidez o vejez: $298.408,87 ($228.408,87 de haber + $70.000 de bono)
PNC madres de siete hijos: $396.298,38 ($326.298,38 de haber + $70.000 de bono)
Jubilación máxima: $2.195.679,22
Calendario de pagos de ANSES – Octubre 2025
Jubilados y pensionados con haber mínimo
DNI terminados en 0: 8 de octubre
DNI terminados en 1: 9 de octubre
DNI terminados en 2: 10 de octubre (puede modificarse por el feriado)
DNI terminados en 3: 13 de octubre
DNI terminados en 4: 14 de octubre
DNI terminados en 5: 15 de octubre
DNI terminados en 6: 16 de octubre
DNI terminados en 7: 17 de octubre
DNI terminados en 8: 20 de octubre
DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre
DNI terminados en 2 y 3: 8 de octubre
DNI terminados en 4 y 5: 9 de octubre
DNI terminados en 6 y 7: 9 de octubre
DNI terminados en 8 y 9: 10 de octubre (puede modificarse por el feriado)