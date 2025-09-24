Secciones
EconomíaNoticias económicas

¿Qué jubilados no cobrarán el bono de $70.000 en octubre?

Anses confirmó que no todos los jubilados cobrarán el bono extraordinario de $70.000 en octubre. Los haberes se actualizarán un 1,88%, pero quienes superen el monto mínimo quedarán excluidos del beneficio.

¿Qué jubilados no cobrarán el bono de $70.000 en octubre? ¿Qué jubilados no cobrarán el bono de $70.000 en octubre?
Hace 1 Hs

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó la actualización de los haberes de octubre con un incremento del 1,88%, en línea con la inflación de agosto. Con esta suba, la jubilación mínima pasa a ser de $396.298,38, incluyendo el bono extraordinario de $70.000. Sin embargo, el organismo también confirmó que no todos los jubilados y pensionados cobrarán el bono completo.

Anses: cómo consultar tus aportes jubilatorios de manera rápida y sencilla

Anses: cómo consultar tus aportes jubilatorios de manera rápida y sencilla

Quiénes cobran el bono de $70.000 en octubre

El beneficio se pagará únicamente a:

Jubilados y pensionados del SIPA que perciban el haber mínimo.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez.

Titulares de PNC por madres con siete hijos o más.

Quienes cobren un monto superior a la mínima, pero inferior a $396.298,38, recibirán un bono proporcional hasta completar ese monto. En cambio, quienes superen los $396.298,38 de ingreso total en octubre no accederán al bono.

Cuánto cobrarán en octubre

Tras el aumento y la aplicación del bono, los montos quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $396.298,38 ($326.298,38 de haber + $70.000 de bono)

PUAM: $331.038,71 ($261.038,71 de haber + $70.000 de bono)

PNC por invalidez o vejez: $298.408,87 ($228.408,87 de haber + $70.000 de bono)

PNC madres de siete hijos: $396.298,38 ($326.298,38 de haber + $70.000 de bono)

Jubilación máxima: $2.195.679,22

Jubilaciones de Anses: cómo se alterará el calendario de pago de octubre con el feriado

Jubilaciones de Anses: cómo se alterará el calendario de pago de octubre con el feriado

Calendario de pagos de ANSES – Octubre 2025

Jubilados y pensionados con haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 10 de octubre (puede modificarse por el feriado)

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 8 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 9 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 9 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 10 de octubre (puede modificarse por el feriado)

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Negocios e inversiones: cuatro Cedears que pagan en dólares en Argentina

Negocios e inversiones: cuatro Cedears que pagan en dólares en Argentina

Anses anunció un aumento en las jubilaciones de octubre 2025: cuánto se cobrará

Anses anunció un aumento en las jubilaciones de octubre 2025: cuánto se cobrará

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Lo más popular
¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
1

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia
2

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres
3

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano
4

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km
5

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar
6

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Más Noticias
Murió Claudia Cardinale: su legado como actriz y la historia del hijo al que hizo pasar por su hermano menor durante años

Murió Claudia Cardinale: su legado como actriz y la historia del hijo al que hizo pasar por su hermano menor durante años

Lujo, moda y marihuana: el caso de la ex modelo que irá a juicio en Salta

Lujo, moda y marihuana: el caso de la ex modelo que irá a juicio en Salta

Por qué solo en Tucumán es feriado el 24 de septiembre y qué se celebra

Por qué solo en Tucumán es feriado el 24 de septiembre y qué se celebra

¿Quién es Isha Escribano? La prima trans de Máxima Zorreguieta que enfrentó el abandono familiar

¿Quién es Isha Escribano? La prima trans de Máxima Zorreguieta que enfrentó el abandono familiar

Alerta por un fuerte temporal de viento en el país: ¿en qué provincias deberán tener cuidado?

Alerta por un fuerte temporal de viento en el país: ¿en qué provincias deberán tener cuidado?

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Comentarios