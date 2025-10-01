Se confirmó un bono de $70.000 para jubilados y pensionados con los haberes de octubre

Tras este bono, el haber mínimo total ascenderá a $396.298,38 y la PUAM a $331.039. La pensión por invalidez laboral, también alcanzada por el bono, se elevará a $298.409. Quienes perciban haberes superiores al mínimo recibirán un bono variable hasta alcanzar un tope resultante de sumar el haber mínimo y el bono extraordinario. El bono no será remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no se considerará para otros cálculos previsionales.