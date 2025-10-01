Secciones
Se confirmó un bono de $70.000 para jubilados y pensionados con los haberes de octubre

El objetivo, según el Ejecutivo, es "mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales".

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. La medida, formalizada mediante el Decreto 700/2025 publicado en el Boletín Oficial, también beneficiará a quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas (por vejez o invalidez, madres de siete hijos o más) y pensiones graciables.

El objetivo del bono, según el Ejecutivo, es "mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales". El decreto recuerda que la fórmula de movilidad jubilatoria fue modificada por el Decreto N° 274/24, estableciendo actualizaciones mensuales basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde julio de 2024.

Tras este bono, el haber mínimo total ascenderá a $396.298,38 y la PUAM a $331.039. La pensión por invalidez laboral, también alcanzada por el bono, se elevará a $298.409. Quienes perciban haberes superiores al mínimo recibirán un bono variable hasta alcanzar un tope resultante de sumar el haber mínimo y el bono extraordinario. El bono no será remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no se considerará para otros cálculos previsionales.

Aumentos en asignaciones familiares

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció nuevos valores para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, con un aumento del 1,88% basado en el IPC de agosto (Resoluciones 317/2025 y 318/2025).

La Asignación Universal por Hijo (AUH) para menores de 18 años será de $117.252, y la asignación por hijo con discapacidad subirá a $381.790. Estos montos se liquidan en un 80% mensual, con el 20% restante tras la presentación anual de documentación. Las asignaciones por hijo para trabajadores registrados varían entre $58.631 y $126.425, según ingreso y zona.

La prestación por desempleo se fijó en $58.631 (menores ingresos), $39.548 (segundo tramo) y $12.340 (rango superior). El límite de ingreso familiar para recibir asignaciones es de $2.403.613. Estos ajustes responden al Decreto 274/2024, que establece actualizaciones mensuales automáticas según la inflación.

