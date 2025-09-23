Anses: cómo consultar tus aportes jubilatorios de manera rápida y sencilla

Si querés verificar tus aportes para la jubilación, es fundamental mantener un control sobre tus derechos laborales y planificar tu retiro con tranquilidad. El organismo encargado de gestionar estas prestaciones en Argentina es Anses, y consultar tus aportes es un paso clave para organizar tu futuro.
Crear tu Clave de la Seguridad Social
El primer requisito para acceder a tu información es contar con una Clave de la Seguridad Social. Esta clave permite ingresar al sistema de ANSES y gestionar todos tus datos personales.
Si todavía no la tenés, podés crearla fácilmente en el sitio web de ANSES. Solo necesitás completar algunos datos personales y seguir las instrucciones que indica la plataforma.
Ingresar a Mi ANSES y consultar tus aportes
Con la clave en mano, ingresá a la sección “Mi ANSES” en el sitio web oficial. Allí encontrarás la opción “Consultas” y dentro de ella, “Consulta de Aportes”.
Es importante revisar esta información cuidadosamente:
Verificá que todos tus períodos de trabajo estén correctamente registrados.
Confirmá que los montos de tus aportes sean correctos.
En caso de encontrar errores o inconsistencias, reportalos a ANSES para su corrección.
Planificar tu jubilación
Además de consultar tus aportes, esta herramienta te permite planificar tu retiro. Conocer la cantidad de años de aportes acumulados te ayuda a estimar cuánto tiempo te falta para alcanzar la jubilación y tomar decisiones financieras más informadas.