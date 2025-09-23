Secciones
Anses: cómo consultar tus aportes jubilatorios de manera rápida y sencilla

Consultar tus aportes en Anses es un trámite sencillo pero fundamental para tu seguridad previsional. Te permite mantener el control sobre tus derechos laborales y planificar tu futuro con mayor tranquilidad. Hacerlo periódicamente garantiza que tu información esté siempre actualizada y correcta.

Hace 2 Hs

Si querés verificar tus aportes para la jubilación, es fundamental mantener un control sobre tus derechos laborales y planificar tu retiro con tranquilidad. El organismo encargado de gestionar estas prestaciones en Argentina es Anses, y consultar tus aportes es un paso clave para organizar tu futuro.

Crear tu Clave de la Seguridad Social

El primer requisito para acceder a tu información es contar con una Clave de la Seguridad Social. Esta clave permite ingresar al sistema de ANSES y gestionar todos tus datos personales.

Si todavía no la tenés, podés crearla fácilmente en el sitio web de ANSES. Solo necesitás completar algunos datos personales y seguir las instrucciones que indica la plataforma.

Ingresar a Mi ANSES y consultar tus aportes

Con la clave en mano, ingresá a la sección “Mi ANSES” en el sitio web oficial. Allí encontrarás la opción “Consultas” y dentro de ella, “Consulta de Aportes”.

Es importante revisar esta información cuidadosamente:

Verificá que todos tus períodos de trabajo estén correctamente registrados.

Confirmá que los montos de tus aportes sean correctos.

En caso de encontrar errores o inconsistencias, reportalos a ANSES para su corrección.

Planificar tu jubilación

Además de consultar tus aportes, esta herramienta te permite planificar tu retiro. Conocer la cantidad de años de aportes acumulados te ayuda a estimar cuánto tiempo te falta para alcanzar la jubilación y tomar decisiones financieras más informadas.

