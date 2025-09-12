Anses anunció un aumento en las jubilaciones de octubre 2025: cuánto se cobrará

¿Cuánto cobrarán los jubilados en octubre con el aumento?

Con el cálculo del 1.87% extra de octubre, las jubilaciones mínimas quedarían en $326.266,36. Además, se continuará pagando el bono que se entrega desde el año pasado, por lo que el total de los haberes de octubre sería de $396.266,36. Las jubilaciones que sean superiores a la mínima, recibirán un monto extra en concepto de bono, hasta alcanzar los $396.266,36.