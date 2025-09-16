Jubilaciones de Anses: cómo se alterará el calendario de pago de octubre con el feriado

El calendario de pagos para beneficiarios de Anses suele iniciar durante la segunda semana de cada mes. En octubre, la segunda semana estará mediada por un feriado, por lo que, de iniciar el pago durante esos días, habrá una alteración debido a la atención de los bancos. Los beneficiarios que debieran recibir sus haberes durante ese día, tendrán que suspenderlo por algunos días hábiles.