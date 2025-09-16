Jubilaciones de Anses: cómo se alterará el calendario de pago de octubre con el feriado

Esta semana Anses anunció una buena noticia para jubilados y pensionados. En octubre llegará con un aumento en los haberes de los beneficiarios de la entidad previsional. Pero los afiliados deberán tener en cuenta que durante el mes que viene el calendario de pago no se seguirá con normalidad.
El calendario de pagos para beneficiarios de Anses suele iniciar durante la segunda semana de cada mes. En octubre, la segunda semana estará mediada por un feriado, por lo que, de iniciar el pago durante esos días, habrá una alteración debido a la atención de los bancos. Los beneficiarios que debieran recibir sus haberes durante ese día, tendrán que suspenderlo por algunos días hábiles.
Interrupción en las jubilaciones de Anses por el feriado de octubre
Los pagos de octubre iniciarán el miércoles 8 y se extenderán hasta el martes 28. Las semanas que dure el cronograma estarán separadas entre sí, no sólo por los fines de semana, sino también por el feriado del Día de la Diversidad Cultural. Pese a que la celebración corresponde al domingo 12, el Gobierno nacional decidió pasarlo para el viernes 10.
Así, el calendario quedará establecido del siguiente modo:
Jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo:
DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre
DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.
DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (podría cambiar por el feriado).
DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.
DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.
DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.
DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.
DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.
DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.
DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:
DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.
DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.
DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.
DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.
DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.
Pensiones no contributivas
DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.
DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.
DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.
DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.
DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (podría cambiar por el feriado).
¿Cuánto cobrarán los jubilados en octubre con el aumento?
Con el cálculo del 1.87% extra de octubre, las jubilaciones mínimas quedarían en $326.266,36. Además, se continuará pagando el bono que se entrega desde el año pasado, por lo que el total de los haberes de octubre sería de $396.266,36. Las jubilaciones que sean superiores a la mínima, recibirán un monto extra en concepto de bono, hasta alcanzar los $396.266,36.
Por otra parte, las jubilaciones más altas, quedarían en $2.195.463,70. Los beneficiarios que superen los $396.266,36, no recibirán el bono que entrega Anses.
Otro de los beneficios que ofrece Anses para otro grupo social es la Prestación Universal para el Adulto Mayor (Puam), que tuvo también un aumento y quedó en $261.013,09. Si se le incrementa el bono de $70.000 que sigue aplicando para la prestación, los haberes de octubre alcanzarían los $298.386,45.