Secciones
Política

Donald Trump, sobre Milei antes de la reunión: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”

El presidente de Estados Unidos escribió un mensaje en las redes sociales para avalar al libertario.

Donald Trump, sobre Milei antes de la reunión: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”
Hace 1 Hs

Donald Trump expresó un fuerte respaldo al gobierno de Javier Milei poco antes de reunirse con el mandatario argentino en la ONU. A través de su plataforma Truth Social, Trump calificó a Milei como un "líder verdaderamente fantástico" y le ofreció su "completo y total apoyo para su reelección". 

En su mensaje, Trump contrastó la gestión de Milei con la de su predecesor y la de Joe Biden, al atribuir al presidente argentino la estabilización y el realce de la economía del país.

“Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al Presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que nuestros dos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente: ¡nunca los defraudará!”, remarcó.

La llegada de Milei a Estados Unidos se produjo en un escenario delicado para la economía argentina, tras semanas de fuerte presión cambiaria y financiera. El Gobierno había buscado estabilizar el escenario local con la suspensión temporal de las retenciones a las exportaciones de granos y carnes, medida que generó cierto alivio en los mercados. 

“Hemos tenido una tremenda relación con Argentina -dijo Trump-, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al Presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que nuestros dos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente: ¡nunca los defraudará!”.

Temas Donald TrumpEstados UnidosJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei llegó a Nueva York: planea reunirse con Trump y Georgieva en la búsqueda de un salvadidas financiero

Milei llegó a Nueva York: planea reunirse con Trump y Georgieva en la búsqueda de un salvadidas financiero

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Qué dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el apoyo a la Argentina

Qué dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el apoyo a la Argentina

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York

Milei reprograma su viaje a Estados Unidos y prepara su encuentro clave con Trump en Nueva York

Javier Milei viajará a Nueva York: posible reunión con Trump y discurso en la Asamblea de la ONU

Javier Milei viajará a Nueva York: posible reunión con Trump y discurso en la Asamblea de la ONU

Lo más popular
El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse
1

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos
2

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos

Suenan las alarmas por los barrabravas
3

Suenan las alarmas por los barrabravas

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes
4

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Milei celebró el apoyo incondicional del Tesoro de EEUU a su plan económico
5

Milei celebró el "apoyo incondicional" del Tesoro de EEUU a su plan económico

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo
6

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Más Noticias
Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

Milei llegó a Nueva York: planea reunirse con Trump y Georgieva en la búsqueda de un salvadidas financiero

Milei llegó a Nueva York: planea reunirse con Trump y Georgieva en la búsqueda de un salvadidas financiero

El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

El Gobierno provincial reforzó la Tarjeta Alimentar, que llega a $50.000

El Gobierno provincial reforzó la Tarjeta Alimentar, que llega a $50.000

Plaza barrio Las Américas: Chahla ponderó la importancia de los espacios comunes

Plaza barrio Las Américas: Chahla ponderó la importancia de los espacios comunes

Milei celebró el apoyo incondicional del Tesoro de EEUU a su plan económico

Milei celebró el "apoyo incondicional" del Tesoro de EEUU a su plan económico

Suenan las alarmas por los barrabravas

Suenan las alarmas por los barrabravas

Comentarios