Donald Trump, sobre Milei antes de la reunión: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”

Donald Trump expresó un fuerte respaldo al gobierno de Javier Milei poco antes de reunirse con el mandatario argentino en la ONU. A través de su plataforma Truth Social, Trump calificó a Milei como un "líder verdaderamente fantástico" y le ofreció su "completo y total apoyo para su reelección".
En su mensaje, Trump contrastó la gestión de Milei con la de su predecesor y la de Joe Biden, al atribuir al presidente argentino la estabilización y el realce de la economía del país.
“Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al Presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que nuestros dos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente: ¡nunca los defraudará!”, remarcó.
La llegada de Milei a Estados Unidos se produjo en un escenario delicado para la economía argentina, tras semanas de fuerte presión cambiaria y financiera. El Gobierno había buscado estabilizar el escenario local con la suspensión temporal de las retenciones a las exportaciones de granos y carnes, medida que generó cierto alivio en los mercados.
