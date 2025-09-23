Secciones
Luis Caputo, sobre el auxilio del Tesoro de EEUU: “Hablamos de una cifra específica”

El ministro destacó el fuerte respaldo de Trump a la gestión del Gobierno argentino y a las medidas económicas implementadas.

Hace 9 Min

Tras un encuentro calificado como "emocionante" por el ministro de Economía, Luis Caputo, con el ex presidente Donald Trump en Nueva York, se espera un anuncio del Tesoro de EE.UU. sobre un posible apoyo financiero a Argentina. Caputo confirmó que se discutió "una cifra específica" durante la reunión, aunque evitó revelar detalles.

El ministro destacó el fuerte respaldo de Trump a la gestión del Gobierno argentino y a las medidas económicas implementadas, considerándolo "algo histórico". Si bien Caputo no especificó la naturaleza del apoyo, sugirió que el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent podría realizar un anuncio en breve.

"Estados Unidos es un aliado estratégico y tenemos múltiples iniciativas en marcha", afirmó Caputo, sin detallar qué ofrecería Argentina a cambio. Subrayó que los equipos de ambos países ya están trabajando en conjunto, y aunque admitió que se habló de una cantidad monetaria, insistió en que prefiere no adelantar información hasta que se concrete.

Caputo negó que durante la reunión se abordaran temas como el precio del dólar o la situación política interna de Argentina, al afirmar que Trump comprende los cuestionamientos como "un ataque de la izquierda". Además, mencionó el apoyo expresado por Scott Bessent y la directora del FMI, Cristalina Georgieva.

Fondo Monetario InternacionalDonald TrumpLuis CaputoEstados UnidosJavier MileiGobierno de Milei
