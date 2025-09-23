Francos aseguró que irá al Congreso si la oposición avanza con el pedido de interpelación

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó este lunes que está dispuesto a presentarse en el Congreso en caso de que prospere un pedido de interpelación de la oposición vinculado a la Ley de Emergencia en Discapacidad. El funcionario remarcó que el Poder Ejecutivo cumplió con los pasos que establece la Constitución respecto a la norma y que la discusión actual gira en torno a la fuente de financiamiento para su aplicación.
“Tenemos claro que desde el Ejecutivo que hemos cumplido la ley como lo mandan. Aunque no estamos de acuerdo con el tratamiento de la ley, la vetamos y después el Congreso insistió. Cuando el Congreso insiste, nosotros la promulgamos, como claramente manda la Constitución. Queda suspendida hasta que el Congreso diga cuáles son las fuentes”, explicó Francos en declaraciones radiales.
La iniciativa, que fue presentada por el diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, y cuenta con las firmas de dirigentes opositores como Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó, sostiene entre las causas de la interpelación en “la nulidad e ilegalidad del Decreto 681/2025, el incumplimiento de leyes vigentes, la violación de la división de poderes y la falta de asignación adecuada de partidas presupuestarias”.
El jefe de Gabinete detalló que existen “dos proyectos de interpelación para promover la moción de censura, que tienen que ver con la sanción de la Ley de Discapacidad”. Según indicó, se trata de una diferencia interpretativa entre el Ejecutivo y el Congreso sobre la disponibilidad de fondos: “Me habían hecho una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por error, porque entendieron que no estábamos promulgando la ley, que sí promulgamos. Se la devolvimos al Congreso para que nos indiquen de dónde saldrán los fondos, la discusión se centra en eso”.
Consultado sobre una eventual citación parlamentaria, el funcionario fue claro: “Estoy dispuesto a ir al Congreso si me convocan para una interpelación. Igualmente estos proyectos deben ser tratados en comisiones y en el pleno de la Cámara, aprobados por mayorías. Después pueden hasta censurarme, destituirme, o hacer una moción de censura sin destituirme”.
En cuanto a las fuentes de financiamiento, Francos sostuvo que el debate debe ser resuelto por la oposición y el Legislativo: “Si la oposición dice: ‘Pongamos un impuesto’, bueno, que se hagan cargo de la imposición del impuesto con el cual se va a sustentar esta ley. No es que uno puede decir, ‘págase esto, hágase tal cosa’ y no están los recursos. Sobre todo a un gobierno como es este, que es absolutamente claro en mantener el equilibrio fiscal y en no darle a ‘la maquinita de la felicidad’, la que imprime billetes sin sustento, porque si no es volver siempre a lo mismo, y genera otra vez un proceso inflacionario”.
Finalmente, el jefe de Gabinete recordó que la legislación vigente establece que toda norma que disponga gastos debe prever expresamente su financiamiento. En caso contrario, la ejecución queda suspendida hasta que se incorporen las partidas correspondientes en el Presupuesto nacional.