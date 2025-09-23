Francos aseguró que irá al Congreso si la oposición avanza con el pedido de interpelación

En cuanto a las fuentes de financiamiento, Francos sostuvo que el debate debe ser resuelto por la oposición y el Legislativo: “Si la oposición dice: ‘Pongamos un impuesto’, bueno, que se hagan cargo de la imposición del impuesto con el cual se va a sustentar esta ley. No es que uno puede decir, ‘págase esto, hágase tal cosa’ y no están los recursos. Sobre todo a un gobierno como es este, que es absolutamente claro en mantener el equilibrio fiscal y en no darle a ‘la maquinita de la felicidad’, la que imprime billetes sin sustento, porque si no es volver siempre a lo mismo, y genera otra vez un proceso inflacionario”.