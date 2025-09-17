Secciones
Guillermo Francos reveló que recibió el respaldo de Milei tras su polémico cruce con el "Gordo Dan"

“El Presidente me dijo que había hecho bien en responder, tampoco es algo que queramos magnificar”, afirmó el ministro coordinador.

TENSIÓN EN LLA. Guillermo Francos había rechazado los dichos del "Gordo Dan" contra Luis Juez.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió al cruce que protagonizó con Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", tras los comentarios del influencer contra el senador Luis Juez por su voto en contra del veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad.

Si bien prefirió no darle mayor trascendencia, el ministro aseguró que recibió el respaldo del presidente Javier Milei en su respuesta al influencer cercano al asesor Santiago Caputo. “El Presidente me dijo que había hecho bien en responder, tampoco es algo que queramos magnificar”, indicó, y remarcó que las discusiones en redes “normalmente son salvajes”.

“El tema de los operadores de redes, los influencers, es algo que no me convence como metodología política”, agregó en Border Periodismo. 

Luis Juez le respondió al "Gordo Dan" tras el ataque a su hija: "Así no se defiende la libertad"

Luis Juez le respondió al Gordo Dan tras el ataque a su hija: Así no se defiende la libertad

La polémica comenzó cuando Parisini atacó a Juez en la red social X, cuestionando su trayectoria personal y haciendo referencia a la hija del senador, que padece parálisis cerebral. Según el mensaje del influencer, el dirigente cordobés habría utilizado la situación de su hija con fines políticos, obstaculizando el plan de Gobierno.

Francos salió a desmarcarse de las declaraciones y calificó los dichos como “absolutamente fuera de lugar”, asegurando que se comunicó con Juez para expresarle su repudio y ofrecerle disculpas. También enfatizó que: “El Gordo Dan no forma parte del Gobierno y sus opiniones son independientes”.

Los dichos ofensivos contra Luis Juez

Lejos de retractarse, Parisini borró el tuit original y publicó una versión modificada, manteniendo la crítica al senador pero intentando suavizar el tono. Además, respondió a Francos defendiendo su derecho a opinar y cuestionando la trayectoria política del jefe de Gabinete.

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan

El mensaje que desató la polémica decía: “Luis Juez le a...ó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la Justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”.

Poco después de que Francos fijara su postura en televisión, Parisini borró el comentario desde su cuenta. Al conocer la eliminación del posteo. “Se habrá dado cuenta de que cometió una barbaridad y lo borró”, sostuvo en esa oportunidad. 

