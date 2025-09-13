Secciones
Guillermo Francos reconoció que fue “un error” nacionalizar la elección bonaerense

El ministro calificó de "inteligente" la decisión de Kicillof de desdoblar los comicios. "Hizo una jugada que le permitió dejar el kirchnerismo de lado", destacó.

Hace 1 Hs

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, se refirió este sábado a la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses y reconoció que fue "un error nacionalizar" los comicios distritales.

"Creo que nacionalizar una elección distrital fue un error, sin dudas", afirmó Francos, en diálogo con Radio Mitre, y calificó de "inteligente" la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones. "Hizo una jugada que le permitió dejar el kirchnerismo de lado y convertirse en el referente del peronismo", destacó.

También abrió la puerta a un posible acercamiento con Mauricio Macri antes de las elecciones de octubre. "Siempre es importante hablar con Mauricio Macri, una figura importante a nivel nacional, no sólo de su partido. Como hay que hablar con los dirigentes del PRO que han trabajado en esta campaña con nosotros y en otros distritos del país", dijo. 

"La elección próxima será una elección diferente", subrayó.

Críticas a la oposición

El ministro coordinador volvió a criticar a la oposición y señaló que "hay un intento de desestabilizar la imagen" de la gestión de Milei. "No tengo dudas, hay un intento de desestabilizar la imagen que tiene un gobierno", advirtió y reconoció que el Ejecutivo cometió "algunos errores" que permitieron el crecimiento opositor.

Al analizar la derrota electoral, indicó: "Es cierto que el número es muy importante y nosotros, pese a haber ganado una elección, tenemos una debilidad numérica en el Parlamento que nos ha afectado, nos afecta y nos resulta difícil".

Sobre los discursos de dirigentes que cuestionan la capacidad del Gobierno para llegar a las elecciones de octubre, Francos afirmó: "Me parece una posición absolutamente antidemocrática". "Sostener que este gobierno está terminada es no respetar la voluntad popular. Y la gente tendrá que juzgarlo en su momento".

Por último, resaltó los logros del Ejecutivo: "No hay ningún motivo para pensar que el gobierno está terminado, al contrario, ha hecho cambios muy importantes en la Argentina".

Temas Cristina Fernández de KirchnerAxel KicillofMauricio MacriJavier MileiGuillermo Francos
