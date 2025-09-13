Guillermo Francos reconoció que fue “un error” nacionalizar la elección bonaerense

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, se refirió este sábado a la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses y reconoció que fue "un error nacionalizar" los comicios distritales.
"Creo que nacionalizar una elección distrital fue un error, sin dudas", afirmó Francos, en diálogo con Radio Mitre, y calificó de "inteligente" la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones. "Hizo una jugada que le permitió dejar el kirchnerismo de lado y convertirse en el referente del peronismo", destacó.
También abrió la puerta a un posible acercamiento con Mauricio Macri antes de las elecciones de octubre. "Siempre es importante hablar con Mauricio Macri, una figura importante a nivel nacional, no sólo de su partido. Como hay que hablar con los dirigentes del PRO que han trabajado en esta campaña con nosotros y en otros distritos del país", dijo.
"La elección próxima será una elección diferente", subrayó.
Críticas a la oposición
El ministro coordinador volvió a criticar a la oposición y señaló que "hay un intento de desestabilizar la imagen" de la gestión de Milei. "No tengo dudas, hay un intento de desestabilizar la imagen que tiene un gobierno", advirtió y reconoció que el Ejecutivo cometió "algunos errores" que permitieron el crecimiento opositor.
Al analizar la derrota electoral, indicó: "Es cierto que el número es muy importante y nosotros, pese a haber ganado una elección, tenemos una debilidad numérica en el Parlamento que nos ha afectado, nos afecta y nos resulta difícil".
Sobre los discursos de dirigentes que cuestionan la capacidad del Gobierno para llegar a las elecciones de octubre, Francos afirmó: "Me parece una posición absolutamente antidemocrática". "Sostener que este gobierno está terminada es no respetar la voluntad popular. Y la gente tendrá que juzgarlo en su momento".
Por último, resaltó los logros del Ejecutivo: "No hay ningún motivo para pensar que el gobierno está terminado, al contrario, ha hecho cambios muy importantes en la Argentina".