El escándalo de los audios: "Me parece que fue una operación para golpear al Gobierno", dijo Francos

Sesión en Diputados y los vetos presidenciales

Por otra parte, Francos también analizó el escenario legislativo, a horas de la sesión en la Cámara de Diputados que buscará tratar los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica. “Espero que podamos impedir alguna votación, alguna insistencia, pero no estoy seguro de que podamos lograrlo”, señaló, al tiempo que advirtió que los legisladores opositores intentan “dañar al Gobierno” en un contexto preelectoral.