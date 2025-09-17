El escándalo de los audios: "Me parece que fue una operación para golpear al Gobierno", dijo Francos

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, se refirió al escándalo por los audios atribuidas al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, y aseguró que "no hubo de parte del Gobierno hechos de corrupción".
En diálogo con BorderPeriodismo, el funcionario planteó interrogantes sobre las grabaciones difundidas: "Hay audios de un señor que dice frente a alguien, que no sabemos quién es, que pasa esto. ¿Esos dichos son ciertos? ¿Este señor está en su sano juicio? ¿Ha especulado de alguna manera? ¿Ha buscado influencia? La verdad que no lo sabemos. ¿Hay alguna prueba de esto? ¿La Justicia, que tan rápido actuó, encontró algo? Vamos a verlo".
"Yo creo en el Presidente, me parece que esto fue una operación para golpear al Gobierno", subrayó.
Sesión en Diputados y los vetos presidenciales
Por otra parte, Francos también analizó el escenario legislativo, a horas de la sesión en la Cámara de Diputados que buscará tratar los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica. “Espero que podamos impedir alguna votación, alguna insistencia, pero no estoy seguro de que podamos lograrlo”, señaló, al tiempo que advirtió que los legisladores opositores intentan “dañar al Gobierno” en un contexto preelectoral.
“Van a hacer todo lo posible para generarle daño al Gobierno sin pensar que es dañar al país. Es un debate sin fin, porque ellos consideran que afectar al Gobierno es hacerle bien al país”, añadió.
Respecto del proyecto de Presupuesto 2026 presentado por Milei en cadena nacional, Francos aseguró que “es resultado de escuchar los reclamos de la gente” y defendió la decisión de mantener el superávit fiscal y alertó sobre los riesgos de abrir la puerta a nuevas demandas sectoriales. “Es fácil agarrar la máquina de hacer billetes, pero volvemos a meter al país en el problema de la deuda y la inflación”, planteó.
“Todo genera costo y si uno abre la caja de pandora, hoy es el Garrahan, mañana vienen las universidades y después vienen otra vez y piden más. Uno tiene que ser firme”. “El Garrahan, las universidades, la discapacidad generan sensibilidad y son usados políticamente. Para nosotros es duro oponernos a algunos de esos proyectos, pero tenemos la responsabilidad de gobernar”, completó.