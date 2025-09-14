Francos admitió que nacionalizar la elección de Buenos Aires “fue un error”

A una semana de la dura derrota sufrida por el oficialismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que fue “un error” haber nacionalizado esos comicios, aunque aseguró que hacia las generales de octubre el panorama será “totalmente diferente”.
En declaraciones radiales, el funcionario destacó que el gobernador Axel Kicillof “hizo una jugada inteligente” al separar la votación bonaerense de la nacional, lo que le permitió posicionarse como referente del peronismo a nivel país. “Sí, yo creo que nacionalizar una elección distrital fue un error, sin duda”, afirmó Francos en diálogo con Radio Mitre, al ser consultado por la estrategia del Gobierno antes de los comicios. “Hay que reconocer que desde ese punto de vista, el Gobierno de la provincia estuvo inteligente porque hizo una jugada que le permitió a Kicillof dejar el kirchnerismo de lado y convertirse él en el referente desde la provincia, en el referente nacional de Unión por la Patria, del peronismo, no sé cómo se llamará ahora”, agregó.
Francos admitió que la Casa Rosada no esperaba un resultado tan adverso, aunque reconoció la fortaleza estructural del peronismo en el territorio bonaerense. “La elección del domingo pasado fue una elección distrital, de la provincia de Buenos Aires, donde se discutían legisladores provinciales y comunales. Sabíamos que tenía mucho peso la estructura de los intendentes, y el peronismo cuenta con una presencia muy fuerte en ese nivel”, explicó.
De cara a las elecciones nacionales de octubre, insistió en que el escenario será distinto. “Lo que se juega en la elección nacional es cómo se va a componer el Congreso de la Nación para el próximo periodo”, sostuvo el jefe de Gabinete, al remarcar la necesidad de sumar apoyo legislativo para avanzar con las reformas impulsadas por Javier Milei. Según indicó, hasta ahora el Gobierno debió gobernar con un bloque reducido, lo que complicó la implementación de su programa.
Diálogo con el PRO
En línea con lo expresado días atrás por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Francos subrayó la importancia de mantener abierto el diálogo con Mauricio Macri y con dirigentes del PRO, fuerza con la que el oficialismo compartió listas en varias provincias. Consideró clave que el ex presidente y su espacio acompañen la estrategia rumbo a octubre para sumar respaldo político y atraer votantes.
A pesar de la derrota, Francos transmitió un mensaje de tranquilidad respecto al ánimo del presidente. Aseguró que Javier Milei “está muy bien, muy tranquilo” y “convencido de lo que estamos haciendo”. Y planteó que el gran desafío del oficialismo es “explicarle a los argentinos qué es lo que estamos llevando adelante como programa de gobierno, porque a veces también se distorsiona un poco”.
En esa línea, advirtió sobre los riesgos de la complacencia frente a algunos logros económicos iniciales. “La gente por ahí piensa ‘bueno, como la inflación ya está debajo del 2% mensual, ya hemos obtenido eso, es una gran ventaja, esto está asegurado’. Y nada está asegurado, porque uno lo que ve en la oposición política es este intento por generarnos un golpe en la línea de flotación del programa económico a través de la generación de déficit, de la generación de un gasto que impacta en el equilibrio económico, que es la base y el sustento de lo que queremos llevar adelante”, concluyó.
Dólar e inflación
En otras líneas, Francos defendió la política de equilibrio fiscal y la contención del dólar, rechazando los rumores sobre una posible devaluación tras las elecciones. “El Gobierno tiene perfectamente claro que está llevando adelante una política de equilibrio fiscal, que se complementa con el tipo de cambio y las bandas”, afirmó.
Sobre la inflación, Francos valoró que el índice mensual se mantenga por debajo del 2%, tras haber heredado una inflación anual del 200%. No obstante, reconoció que la población enfrenta dificultades para llegar a fin de mes y sostuvo que los problemas estructurales no pueden resolverse en pocos meses.