Francos admitió que nacionalizar la elección de Buenos Aires “fue un error”

En declaraciones radiales, el funcionario destacó que el gobernador Axel Kicillof “hizo una jugada inteligente” al separar la votación bonaerense de la nacional, lo que le permitió posicionarse como referente del peronismo a nivel país. “Sí, yo creo que nacionalizar una elección distrital fue un error, sin duda”, afirmó Francos en diálogo con Radio Mitre, al ser consultado por la estrategia del Gobierno antes de los comicios. “Hay que reconocer que desde ese punto de vista, el Gobierno de la provincia estuvo inteligente porque hizo una jugada que le permitió a Kicillof dejar el kirchnerismo de lado y convertirse él en el referente desde la provincia, en el referente nacional de Unión por la Patria, del peronismo, no sé cómo se llamará ahora”, agregó.