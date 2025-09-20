Secciones
Ricardo Bussi, contra Jaldo: "Elige usar el dinero de los tucumanos para alimentar su red de punteros"

El líder de Fuerza Republicana cuestionó la entrega de subsidios discrecionales y exigió explicaciones al gobernador. Fuerte denuncia contra Federico Masso.

Hace 27 Min

El legislador y candidato a diputado por Fuerza Republicana (FR) Ricardo Bussi cuestionó duramente la política de subsidios del Gobierno de Tucumán y exigió explicaciones. 

“En Tucumán vivimos una paradoja dolorosa: no hay fondos para reparar las escuelas ni para arreglar las cloacas, pero el gobierno firma, mes a mes, decretos que destinan millones de pesos en subsidios discrecionales al movimiento ‘Libres del Sur’, para política de un ministro de Jaldo”, afirmó Bussi.

Precisó que “desde enero hasta agosto, ya se transfirieron más de $160 millones en este mecanismo opaco, donde aparecen listados de cientos de supuestos beneficiarios, pagos en efectivo y sin ningún control real”.

También criticó el impacto que estas decisiones tienen en la vida cotidiana de los tucumanos. “Mientras los chicos estudian en aulas que se llueven y las familias padecen cloacas desbordadas, Jaldo elige usar el dinero de los tucumanos para alimentar su red de punteros políticos”, planteó. 

“No es casualidad que su ministro, (Federico) Masso, salga raudamente de su despacho una vez por mes, con bolsas que, aparentemente, están llenas de dinero. Una postal que desnuda cómo funciona este Gobierno: clientelismo, discrecionalidad y corrupción”, agregó. 

Por último, el legislador remarcó la postura de su fuerza política. “Desde Fuerza Republicana denunciamos este modelo inmoral y exigimos que los recursos públicos dejen de ser la caja chica de Jaldo y sus funcionarios. Tucumán necesita inversión en educación, salud, seguridad e infraestructura, no más privilegios para unos pocos”, sentenció. 

