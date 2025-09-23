Secciones
Tucumán refuerza la seguridad con 1.237 agentes de Policía y una fuerte inversión tecnológica

El mandatario destacó que, en menos de dos años, la fuerza policial creció significativamente, al pasar de 11.500 a más de 13.500 efectivos.

Hace 1 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó hoy la ceremonia de juramento de 1.237 nuevos agentes de policía en Plaza Independencia, en un acto que también sirvió para presentar el nuevo equipamiento tecnológico para la fuerza de seguridad provincial. La inversión total en este refuerzo de la seguridad asciende a $770 millones, financiados con recursos propios de la provincia.

Jaldo destacó que, en menos de dos años, la fuerza policial creció significativamente, al pasar de 11.500 a más de 13.500 efectivos. Subrayó que esta inversión en seguridad es una prioridad para su administración y que, a pesar de las dificultades económicas nacionales, Tucumán logró mantener una administración responsable del presupuesto.

"Si no le asignamos presupuesto a seguridad, no podríamos haber hecho esta política", afirmó el gobernador. También resaltó que la seguridad es una inversión, no un gasto, y que él Gobierno apostará por la seguridad hasta el último día de su mandato.

El equipamiento entregado incluye 400 equipos de comunicación digital, con una inversión de $617 millones, que permitirán una comunicación policial más nítida y segura en la capital. Además, se destinaron más de $160 millones a la adquisición de equipamiento informático, tecnológico y de protección personal para diversas dependencias policiales.

Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo resaltó la creación de estos 1.237 nuevos puestos de trabajo en la policía, en un escenario nacional de pérdida de empleos. Asimismo, aseguró que la Legislatura seguirá apoyando las políticas de seguridad del gobierno provincial.

En tanto que el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, agradeció el compromiso de los nuevos agentes y de sus familias, y los instó a cumplir con su deber con honor y profesionalismo. También destacó la colaboración de otras áreas del gobierno provincial para hacer posible esta inversión en seguridad.

