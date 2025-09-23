Estiman que el costo fiscal de la eliminación de las retenciones alcanzará los U$S 1.600 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó este lunes un encuentro en el Palacio de Hacienda con representantes de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), para exponer los detalles de la medida que elimina hasta el 31 de octubre las retenciones a los granos y sus subproductos, como también carnes bovinas y avícolas, con un tope de liquidación de exportaciones de hasta U$S 7.000 millones.