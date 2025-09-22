Secciones
EconomíaNoticias económicas

Retenciones: la carne vacuna y aviar también quedarán libres de impuestos a la exportación

La decisión fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, tanto en conferencia de prensa como en su cuenta oficial de X.

FRIGORÍFICOS FRIGORÍFICOS
Hace 1 Hs

El Gobierno nacional anunció la suspensión temporal de las retenciones para las exportaciones de carnes bovinas y avícolas, que quedarán en 0% hasta el 31 de octubre de 2025. La decisión fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, tanto en conferencia de prensa como en su cuenta oficial de X.

La medida se suma a la reciente eliminación de los Derechos de Exportación (DEX) para cereales y oleaginosas, y forma parte de una estrategia económica más amplia para acelerar la llegada de dólares al país en medio de la volatilidad cambiaria.

"Este es el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos", aseguró Adorni.

Qué cambia con la nueva medida

Con esta decisión, no quedan productos agroindustriales alcanzados por retenciones en la Argentina hasta el plazo establecido. El beneficio se aplicará a la carne de novillo, la carne bovina en general y la carne aviar, sectores claves en el comercio exterior.

El decreto 682/2025, publicado en el Boletín Oficial, estableció dos condiciones para la vigencia del beneficio:

Se extenderá hasta el 31 de octubre de 2025, inclusive, o hasta que se alcance un tope de US$7.000 millones en registraciones de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), lo que ocurra primero.

De esta manera, el Gobierno introduce una variable de plazo y límite financiero, lo que podría acortar la vigencia efectiva de la medida.

Antecedentes: reducciones previas y carne para China

Antes de esta suspensión, las retenciones sobre carnes y granos se habían reducido del 6,75% al 5% de forma permanente, tras el anuncio del presidente Javier Milei en la Exposición Rural de Palermo en julio pasado.

Cabe destacar que el año pasado el Ejecutivo ya había eliminado de manera permanente las retenciones para la carne de vaca destinada a China, el principal comprador internacional de este producto argentino. La novedad ahora es que la reducción a cero se extiende de manera temporal a la carne de novillo y a la carne aviar, rubros hasta entonces gravados.

Repercusiones del anuncio

El campo recibió la noticia como un “reclamo histórico” cumplido, aunque volvió a insistir en que la baja de retenciones debería ser permanente para garantizar previsibilidad al sector exportador.

En tanto, los mercados reaccionaron con fuerza: tras la eliminación de retenciones a los granos, la soja subió US$50 por tonelada, reflejando el impacto inmediato de la medida.

Impacto esperado en el mercado

El Gobierno apunta a que la baja de retenciones incentive la liquidación de exportaciones, aumentando la oferta de divisas y aliviando la presión sobre el dólar. Según proyecciones oficiales, se esperan ingresos de hasta US$7.000 millones gracias a la medida.

Además, el crecimiento ya visible en las exportaciones de carne vacuna —que aumentaron un 30% en noviembre— podría intensificarse, consolidando a la Argentina como uno de los principales proveedores de carne en el mundo.

Retenciones en la Argentina: un repaso histórico

Las retenciones a las exportaciones se aplicaron por primera vez en Argentina en 1906 y desde entonces han atravesado múltiples etapas de subas, bajas y eliminaciones según el contexto económico. A lo largo de la historia, se convirtieron en uno de los instrumentos fiscales más controvertidos, generando tensión recurrente entre el sector agropecuario y el Estado.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
1

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
2

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
3

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”
4

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central
5

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”
6

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”

Más Noticias
Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Qué dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el apoyo a la Argentina

Qué dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el apoyo a la Argentina

Los bonos argentinos se disparan y el riesgo país se desploma tras la baja de retenciones

Los bonos argentinos se disparan y el riesgo país se desploma tras la baja de retenciones

El campo tucumano celebró la baja de retenciones, pero cuestionó el carácter transitorio de la medida

El campo tucumano celebró la baja de retenciones, pero cuestionó el carácter transitorio de la medida

Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Comentarios