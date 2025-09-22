Kristalina Georgieva celebró el auxilio "crucial" de EEUU a Argentina, a través del Tesoro

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aplaudió públicamente el respaldo expresado por el Tesoro de Estados Unidos a Javier Milei, al calificarlo de "crucial" para la estabilidad y el crecimiento del país. Este respaldo se manifestó en las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien afirmó que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" para Argentina.
Georgieva hizo referencia directa a las palabras de Bessent, quien antes del viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos, sugirió la posibilidad de implementar diversas herramientas de apoyo, incluyendo líneas de swap (intercambio de divisas), compras directas de divisas y adquisiciones de deuda pública Argentina.
Las palabras de Kristalina Georgieva
"Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo de Scott Bessent a Argentina," escribió Georgieva en sus redes sociales. "Esto subraya el papel crucial de los socios [internacionales] en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino", agregó.
Las declaraciones de Bessent reafirmaron el compromiso de Estados Unidos con la estabilidad argentina. "Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina", había dicho el secretario del Tesoro.
Bessent también enfatizó el potencial de inversión en el país. "Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande", había agregado.
La respuesta del Gobierno argentino a este respaldo fue inmediata. El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció a Bessent a través de la misma red social. "Gracias Secretario Scott Bessent, por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer que Argentina vuelva a ser grande!", escribió.
El presidente Javier Milei también se unió a las expresiones de agradecimiento, extendiéndolas incluso al presidente Donald Trump. "Enorme agradecimiento al Scott Bessent y al Presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos", dijo.