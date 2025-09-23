El respaldo de EEUU a la Argentina despertó “optimismo” en la Mesa Política

El presidente Javier Milei abrió la semana con una intensa agenda en la Casa Rosada, marcada por definiciones de gestión y la organización de su viaje a Estados Unidos. Luego de anunciar la suspensión de las retenciones a todos los granos, el mandatario encabezó una reunión con la Mesa Política, el círculo íntimo que lo acompaña en las decisiones estratégicas. El espacio estuvo integrado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vocero Manuel Adorni y el asesor Santiago Caputo.