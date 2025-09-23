El respaldo de EEUU a la Argentina despertó “optimismo” en la Mesa Política

El presidente Javier Milei abrió la semana con una intensa agenda en la Casa Rosada, marcada por definiciones de gestión y la organización de su viaje a Estados Unidos. Luego de anunciar la suspensión de las retenciones a todos los granos, el mandatario encabezó una reunión con la Mesa Política, el círculo íntimo que lo acompaña en las decisiones estratégicas. El espacio estuvo integrado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vocero Manuel Adorni y el asesor Santiago Caputo.
Un funcionario cercano al jefe de Estado reflejó el clima renovado en el oficialismo: “Estábamos bajo fuego y estas posibles medidas y el respaldo de Estados Unidos revierten esta tendencia negativa. Estamos contentos porque era algo que necesitábamos. Es muy importante”, aseguró en diálogo con Clarín.
El Gobierno venía negociando en silencio un apoyo de parte de la administración norteamericana, que se materializó antes de la apertura de los mercados. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que están dispuestos a hacer “lo que sea necesario” para apoyar a la Argentina. Minutos después, Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, agradecieron públicamente el respaldo a través de X. Desde la vocería presidencial se anunciaron además medidas de alivio para el campo y los exportadores, con el objetivo de aumentar la oferta de dólares en un mercado golpeado tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses.
El presidente también destacó el respaldo político recibido desde Washington. Una fuente oficial señaló: “Esto llega después de un ruido político que causó tanto daño al país y que de golpe puedas revertir esta tendencia por las reuniones que va tener el Presidente en Estados Unidos nos cambia el panorama”.
Camino a octubre
En el encuentro de la Mesa Política también se abordó el diseño de la campaña electoral de LLA. Milei prepara desembarcos en distintas ciudades del interior, como Santa Fe y Mendoza. El próximo lunes se prevé un acto en la provincia cuyana con la presencia de los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad), donde se pondrá el acento en la seguridad, uno de los ejes definidos en la reunión de Olivos del 23 de agosto. Según adelantaron, las fechas del recorrido presidencial se confirmarán “al regreso de su viaje”.
Una fuente libertaria aseguró que “en esta campaña la idea es seguir siendo diferentes y volver a la épica de 2023. No hay que aflojar”. Sobre las tensiones internas irresueltas entre Karina Milei y Santiago Caputo y los estertores del escándalo de los audios del ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, otro funcionario oficialista reconoció: “Se están haciendo todos los esfuerzos para que baje la interna”.