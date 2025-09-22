¿Qué se necesita para que Tucumán sea una provincia sustentable?

Navarro, a su vez, señala que es fundamental generar conciencia colectiva acerca de que este tipo de prácticas es fundamental frente al cambio climático, más allá de las cuestiones económicas, de negocio. “Es pensar no sólo en cómo tomar conciencia general, sino también en lo que le dejaremos a las futuras generaciones”, subraya. La urbanista acota que, por una similitud en el clima o por una cuestión de semejanza económica, Medellín (Colombia), puede ser un modelo a seguir en materia de ciudad sustentable. “Ha pasado de ser peligrosa a una referencia global en urbanismo, reorientando los proyectos de infraestructura, con un trabajo conjunto entre el sector público y los privados”, dice. Resalta, en ese aspecto, que volver a darle calidad a los espacios públicos, como el parque 9 de Julio, es una política que fomenta la sustentabilidad, pensando más en las personas.