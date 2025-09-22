Mali Vázquez: "El ladrillo sigue siendo el refugio de valor de los ahorros"

Mali es una de las principales referentes argentinas en la actividad y una de las impulsoras de la mayor incursión femenina en el Real Estate. “Cuando hay valor, no importa si tenés corbata o usás taco aguja; es bueno que haya más mujeres en toda la cadena de valor”, apunta. Entrevistada por la conductora del ciclo, Carolina Servetto, Vázquez celebra la iniciativa de LA GACETA para que la sociedad conozca más a fondo la actividad. La incertidumbre volvió a posarse en la economía argentina y, a mediados de agosto, ella tuvo la oportunidad de entrevistar al ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco del Congreso Inmobiliario dentro de la Expo Real Estate 2025, cuando se anunciaron los créditos hipotecarios en dólares, el tipo de cambio estaba cerca de los $ 1.300 y el riesgo país bordeaba los 770 puntos. “Hoy créditos hipotecarios no tenemos porque, con una tasa del 15% más UVA, los valores son más elevados que los de una cuota de alquiler cuando se piensa cuánto se destina para vivir. En cualquier parte del mundo, el crédito hipotecario es una herramienta común al que todos pueden acceder. Lamentablemente, a nosotros no nos toca y llevamos años así.