Diego Rojkés: "Un metro cuadrado debe conjugar todo el proceso del desarrollo inmobiliario"

La consigna lanzada a Diego Rojkés fue “hacer sociedad: la expansión de Tucumán y los desafíos para un crecimiento sostenible”. Según el empresario, los potenciales clientes están socialmente conectados por las redes; sin embargo, en la actualidad hay una crisis de soledad de las personas. “Para un desarrollador, generar ciudad y crear comunidad es una impronta muy grande al pensar en el proyecto. Por eso se arman buscando ese vínculo entre las personas”, puntualiza. Rojkés señala que la tarea de llevar a la práctica un desarrollo inmobiliario es más fácil cuando el sector público y el privado se sientan del mismo lado de la mesa. “Así se mira de frente a los problemas y a las inquietudes que se presentan, resolviendo la idea y el área pública la infraestructura. Cuando ambos van de la mano, la ciudad se construye de manera distinta y mejor”, acota. Como ejemplo, pone emprendimientos que se están impulsando en San Pablo, en Tafí Viejo y en esta ciudad. “La convergencia se dio, por ejemplo, en Tafí Viejo, donde ese municipio tenía un master plan de urbanización en el que nuestro proyecto interfería. Nos sentamos a trabajar del mismo lado y salieron cosas interesantes”, describió. Así avanzaron con la iluminación y resolvieron problemas de provisión de agua potable, además de canalizar la zona para evitar que las zonas bajas se inunden. Lo mismo sucedió en San Pablo, cuando se apostó a un proyecto con la comuna atendiendo las inquietudes de la zona. “Esa sinergia logra beneficios para todos”, sentencia.