Diego Rojkés: "Un metro cuadrado debe conjugar todo el proceso del desarrollo inmobiliario"

Un metro cuadrado de terreno tiene un valor que trasciende lo económico. Como lo explica Diego Rojkés, de Avanco Constructora, ese metro cuadrado puede mostrar calidad y describir el proceso que un desarrollador inmobiliario utiliza para brindarle lo mejor al cliente. ¿Cómo se logra esa calidad?, interroga Carolina Servetto, conductora de “Encuentros LA GACETA”, un espacio que reúne a referentes del Real Estate. “Al metro cuadrado no hay que tomarlo como un “commodity”; no es la soja ni el maíz, que se manejan con el precio del mercado. En ese espacio se conjugan varios ítems: desde el cielorraso, el tipo de pintura, la iluminación y hasta las aberturas. Son todos los procesos, incluyendo los profesionales que trabajan en ellos”, define. Con casi 34 años en el mercado inmobiliario, Avanco es una empresa que los estadounidenses definirían como “end to end”, es decir, que abarca todas las etapas del desarrollo inmobiliario, desde el principio hasta el final. Diego y sus hermanos Martín y Joaquín, siguen los pasos de su padre, Rubén Rojkés.
La consigna lanzada a Diego Rojkés fue “hacer sociedad: la expansión de Tucumán y los desafíos para un crecimiento sostenible”. Según el empresario, los potenciales clientes están socialmente conectados por las redes; sin embargo, en la actualidad hay una crisis de soledad de las personas. “Para un desarrollador, generar ciudad y crear comunidad es una impronta muy grande al pensar en el proyecto. Por eso se arman buscando ese vínculo entre las personas”, puntualiza. Rojkés señala que la tarea de llevar a la práctica un desarrollo inmobiliario es más fácil cuando el sector público y el privado se sientan del mismo lado de la mesa. “Así se mira de frente a los problemas y a las inquietudes que se presentan, resolviendo la idea y el área pública la infraestructura. Cuando ambos van de la mano, la ciudad se construye de manera distinta y mejor”, acota. Como ejemplo, pone emprendimientos que se están impulsando en San Pablo, en Tafí Viejo y en esta ciudad. “La convergencia se dio, por ejemplo, en Tafí Viejo, donde ese municipio tenía un master plan de urbanización en el que nuestro proyecto interfería. Nos sentamos a trabajar del mismo lado y salieron cosas interesantes”, describió. Así avanzaron con la iluminación y resolvieron problemas de provisión de agua potable, además de canalizar la zona para evitar que las zonas bajas se inunden. Lo mismo sucedió en San Pablo, cuando se apostó a un proyecto con la comuna atendiendo las inquietudes de la zona. “Esa sinergia logra beneficios para todos”, sentencia.
¿Qué significa crear comunidad?, se le consulta. Rojkés responde que para los desarrolladores no basta con brindar los amenities con pileta y gimnasio a los clientes. “Apuntamos a generar más espacios donde la gente esté con la gente. Por caso, en la construcción de edificios en Barrio Norte, se piensa no sólo puertas adentro, sino también hacia afuera, con el entorno. Eso significa crear comunidad”, indica.
Barrio Norte es una de las zonas de mayor demanda. El ejecutivo de Avanco señala que allí se demandan desde monoambientes hasta espacios de tres dormitorios. “El cliente mira la location (ubicación), la arquitectura, la calidad de la construcción y quiénes están detrás del desarrollo. En la zona hay una suerte de europeización de los negocios y esa arquitectura lo hace algo distinto, con una dinámica diferente”, puntualiza.
Más allá de esas ubicaciones tradicionales y de alta demanda, Diego Rojkés advierte que no hay que perder de vista que la vera del Río Salí tiene su potencial. “En varios lugares del mundo, los que bordean un río son lugares caros, pero la iniciativa para potenciar la zona tiene que iniciarse en el sector público, poniendo oficinas, para que el desarrollo privado lo complemente, como pasó en Puerto Madero”, agrega. De la misma manera, la zona ferroviaria tiene su potencial para constituirse en otro pulmón de la ciudad al estilo Central Park, que permita el reencuentro de la gente.