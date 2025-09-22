Qué es la eliminación de las retenciones y cómo puede impactar en el campo

Adorni publicó la medida desde su cuenta de X a las 7.51 de este lunes. También anunció que la modificación en cuanto a retenciones se dará únicamente por un plazo determinado. “Con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”, escribió en su cuenta oficial @madorni.