Qué es la eliminación de las retenciones y cómo puede impactar en el campo

Es importante distinguir las retenciones a las exportaciones de las retenciones impositivas.

Hace 1 Hs

Esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó mediante redes sociales la eliminación de las retenciones a la soja y otros granos. Aunque no fue comunicada oficialmente, se espera que el anuncio salga en las próximas horas. La medida apunta a facilitar la liquidación del campo y a generar así una mayor circulación de dólares en el mercado.

Adorni publicó la medida desde su cuenta de X a las 7.51 de este lunes. También anunció que la modificación en cuanto a retenciones se dará únicamente por un plazo determinado. “Con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”, escribió en su cuenta oficial @madorni.

¿Qué son las retenciones agropecuarias?

Retenciones es el nombre que reciben los derechos de exportación. La Bolsa de Comercio de Rosario explica que “son atributos aplicados en aduana que gravan la venta al exterior de distintos bienes, tomando como base imponible las cantidades declaradas al precio internacional vigente”. En este sentido, funcionan como un impuesto que se aplica a las ventas que realiza el campo –sector agropecuario–.

La semana pasada, el Banco Central quedó habilitado para intervenir en la suba del dólar luego del fracaso del oficialismo en las elecciones de Buenos Aires. Desde entonces, se utilizaron más de U$S1.000 millones de las reservas para contener la divisa internacional. El objetivo del gobierno, al eliminar las retenciones, es lograr el ingreso de dólares y dar previsibilidad al mercado cambiario.

Desde el campo, la medida fue recibida como una grata sorpresa, aunque no se especificó una cifra que indique cuál podría ser el monto de la ganancia. Según Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, se trata de una buena noticia que quita el impuesto más invasivo al trabajo del campo

 “Las medidas temporales no son del todo justas, porque si uno vendió la semana pasada se va a sentir más o menos mal hoy, pero la primera lectura es que el Gobierno toma una medida que el campo viene pidiendo hace un montonazo de años, tener retenciones cero. Veamos cómo esa temporalidad pasa a ser permanente”, manifestó.

