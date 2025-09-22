Milei viaja a Estados Unidos en busca de apoyo político y económico junto a Trump

El presidente argentino, Javier Milei, volará el día de hoy con destinó a la ciudad de Nueva York con una agenda cargada de desafíos, pero también de expectativas. Su viaje a Estados Unidos, en medio de una tormenta política y económica en casa, se perfila como una apuesta fuerte para conseguir ese respiro que tanto necesita su gestión a poco más de un mes del proceso electoral de octubre que reconfigurará la representación legislativa en el Congreso Nacional. Con una agenda de tres días, que incluye un encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump y la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el objetivo es claro: buscar un salvavidas que aleje la inestabilidad de los mercados y refuerce su posición en el tablero internacional.