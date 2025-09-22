Milei viaja a Estados Unidos en busca de apoyo político y económico junto a Trump

El presidente argentino, Javier Milei, volará el día de hoy con destinó a la ciudad de Nueva York con una agenda cargada de desafíos, pero también de expectativas. Su viaje a Estados Unidos, en medio de una tormenta política y económica en casa, se perfila como una apuesta fuerte para conseguir ese respiro que tanto necesita su gestión a poco más de un mes del proceso electoral de octubre que reconfigurará la representación legislativa en el Congreso Nacional. Con una agenda de tres días, que incluye un encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump y la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el objetivo es claro: buscar un salvavidas que aleje la inestabilidad de los mercados y refuerce su posición en el tablero internacional.
No es casualidad que Milei se suba a un avión en un momento tan complejo. El panorama nacional está lejos de ser calmo. El oficialismo ha sufrido una serie de derrotas en el Congreso, donde los legisladores no solo rechazaron varios de sus vetos, sino que también tumbaron decretos claves para su gobierno. Esta inestabilidad política tuvo su eco inmediato en el mercado de cambios, con el Banco Central vendiendo millones de dólares para contener la depreciación de la moneda nacional.
Respaldo crucial
El plato fuerte del viaje es, sin duda, la reunión bilateral con Donald Trump. La foto de ambos en Nueva York no es solo un gesto de afinidad ideológica, sino un mensaje contundente al mundo: Argentina busca un aliado de peso pesado para consolidar su proyecto. El encuentro se dará en el marco de la Asamblea General de la ONU, lo que le da aún más relevancia. Este respaldo político es fundamental para Milei, que ve en Trump no solo a un líder afín, sino a una figura capaz de abrir puertas.
La última vez que se encontraron fue en el Centro de Convenciones del hotel Gaylord, que fue sede de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en febrero de este año
El miércoles será el día en el que Milei hablará ante la ONU, como ya lo hizo en el 2024, cuando fue muy crítico del rol de la entidad y la acusó de “promover políticas colectivistas bajo el mandato de la agenda 2030″.
Por la noche de ese mismo día, el Presidente tendrá nuevamente contactos con varias figuras internacionales en la gala que el prestigioso centro de estudios Atlantic Council está preparando y en la que él mismo será premiado.
En este contexto, Milei recibirá el reconocimiento Global Citizen Award de la mano del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, uno de los funcionarios más cercanos e influyentes de Trump.
¿Bolsillos llenos?
El apoyo que se buscará en la gran potencia del norte no es solo político. El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro norteamericano, están en plenas negociaciones para alcanzar un acuerdo bilateral. Aunque todavía no se conoció la letra fina del posible acuerdo, tras bambalinas se habla de un préstamo que permitiría a Argentina pagar vencimientos de deuda y, lo que es más importante, robustecer las reservas del Banco Central. La idea es simple pero audaz: inyectar poder de fuego para desalentar cualquier suba abrupta del dólar. El Tesoro estadounidense, que entiende la lógica política detrás de este pedido, no le cerró la puerta a la propuesta.
Ante la trascendencia de estos datos, el Secretario de Finanzas de la República Argentina, Pablo Quirno, se expresó en la red social X (ex Twitter) y dijo: “Ya empezaron las especulaciones periodísticas, cómo si tuvieran datos…”.
Uno de los puntos más jugosos de la negociación estaría puesto en la eliminación del sistema de bandas cambiarias. Esto significaría que Argentina ingresaría en un modelo de libre flotación del dólar, donde su valor se regiría por la simple ley de la oferta y la demanda, sin intervención del Banco Central. Sería un cambio de juego radical, una medida que el gobierno ve como el inicio de una solución a la crisis, siempre y cuando consigan el adelanto de 4.000 millones de dólares que el Presidente considera clave para empezar a resolver los problemas de deuda.
Este plan de salvataje financiero de Estados Unidos deja de manifiesto la buena sintonía Milei con Trump, que considera al mandatario argentino como su aliado estratégico más importante en el cono sur del continente.
El Fondo de Estabilización Cambiaria, que administra Bessent desde la Secretaria del Tesoro, sería la fuente que brinde el dinero. Este fondo fue clave para evitar que México colapsara en épocas de Bill Clinton, cuando el Capitolio con mayoría republicana negó una ayuda extraordinaria a Ernesto Zedillo para aplacar el denominado “Efecto Tequila”.
El Gobierno nacional quiere firmar también el acuerdo comercial de baja de aranceles recíprocos antes de las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Agenda completa: reuniones y gestos del Presidente
Además de las reuniones previstas con su el presidente estadounidense, Donald Trump, y su participación en la Asamblea de la ONU, Milei tendrá una reunión crucial con Kristalina Georgieva, la directora del FMI, en la tarde de mañana. El jueves, antes de emprender su regreso a la Argentina, Milei se reunirá con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu. A continuación, asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B’nai B’rith. Luego, mantendrá un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder y el Director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.
La campaña a cuestas: recorrida y actos por distintas provincias
Tras el viaje a los Estados Unidos que lo tendrá ocupado hasta el viernes, Javier Milei prepara actos en 12 provincias para el último mes de campaña para las elecciones nacionales. Se trata de una de las definiciones de la mesa chica del Gobierno, que no descarta que el Presidente visite más de un distrito en un día. Con este esquema, el jefe de Estado planea visitar las ocho provincias que eligen senadores y otras cuatro con alta cantidad de electores para reforzar la campaña. Se trata de Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Córdoba, Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, más la Ciudad de Buenos Aires.