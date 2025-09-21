Juan Nápoli, banquero cercano a Javier Milei: “Me preocupa más el riesgo país que el dólar”

El presidente del Banco de Valores advirtió que el Gobierno tiene unos U$S 20.000 millones para intervenir en el mercado cambiario, pero alertó que la clave estará en la reacción de los inversores. Respaldó a Luis Caputo, remarcó el impacto político de las elecciones en Buenos Aires y señaló que el riesgo país es hoy el principal desafío económico.