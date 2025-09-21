Juan Nápoli, banquero cercano a Javier Milei: “Me preocupa más el riesgo país que el dólar”

El presidente del Banco de Valores advirtió que el Gobierno tiene unos U$S 20.000 millones para intervenir en el mercado cambiario, pero alertó que la clave estará en la reacción de los inversores. Respaldó a Luis Caputo, remarcó el impacto político de las elecciones en Buenos Aires y señaló que el riesgo país es hoy el principal desafío económico.
Reservas del BCRA y apoyo de Estados Unidos
En diálogo con Radio Mitre, Juan Nápoli explicó que el Banco Central viene interviniendo fuerte en el mercado:
El miércoles vendió más de U$S 50 millones.
Al día siguiente casi U$S 400 millones.
Y ayer alrededor de U$S 700 millones.
“Los U$S 20.000 millones están, pero todo lo que intervenís resta del pago de deudas de 2026”, detalló. En ese sentido, destacó las conversaciones del Gobierno con el Tesoro de Estados Unidos, que apuntan a asegurar fondos para los vencimientos de los próximos años.
Riesgo país, la gran preocupación
Aunque el dólar continúa en el centro de la escena, el banquero insistió en que lo que más le preocupa es el riesgo país, que se mantiene en niveles elevados:
“Con números fiscales mejores que países vecinos, tenemos un riesgo dos o tres veces más alto. Esto obedece al riesgo político”.
Según Nápoli, el mercado observa con atención la disputa política y el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires:
“Hubo un claro ganador, Axel Kicillof, posible candidato presidencial en 2027. Hoy el mercado ve Milei o Kicillof, y eso genera pánico electoral”.
Respaldo a Luis Caputo
Consultado sobre la frase de Luis Caputo (“comprá, campeón”), Nápoli defendió al ministro de Economía:
“Puede sonar canchera, pero fue una gran frase. El debate era si el dólar estaba atrasado o no, y lo que dijo fue sobre la libertad de comprar, cosa que hoy no está pasando. Hay restricciones de la CNV y del BCRA que no comparto, pero entiendo”.
Pérdidas en las Alycs
La volatilidad también golpeó de lleno al sector financiero. La propia firma de Nápoli, Nápoli Inversiones SA, informó el 15 de septiembre una pérdida neta de $9.147 millones, equivalente al 53% de su patrimonio neto, debido principalmente a la caída de títulos públicos y privados.