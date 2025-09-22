Secciones
SociedadEstilo de vida

Inicio de la primavera sin multitudes y con un parque 9 de Julio sustentable

La temperatura desplomada cambió los planes, pero no detuvo las acciones de reciclaje y limpieza en el mayor espacio verde de la capital.

DESDE EL AIRE. La vista aérea permite observar cómo la cantidad de gente era ínfima ayer en el parque. DESDE EL AIRE. La vista aérea permite observar cómo la cantidad de gente era ínfima ayer en el parque. La Gaceta / Foto de Matías Vieito
Ariane Armas
Por Ariane Armas Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánParque 9 de JulioJulieta Migliavacca
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Task”, el thriller psicológico de HBO Max que promete ser la mejor miniserie de 2025
1

“Task”, el thriller psicológico de HBO Max que promete ser la mejor miniserie de 2025

ChatGPT: los 10 mejores consejos para optimizar tus resultados
2

ChatGPT: los 10 mejores consejos para optimizar tus resultados

Cinco aplicaciones para crear un menú semanal saludable con Inteligencia Artificial
3

Cinco aplicaciones para crear un menú semanal saludable con Inteligencia Artificial

La Casa del Dragón: la tercera temporada llegará a la Argentina en invierno de 2026
4

La Casa del Dragón: la tercera temporada llegará a la Argentina en invierno de 2026

La fortuna de Donald Trump en 2025: así quedó en el ranking de Forbes de los más ricos de EEUU
5

La fortuna de Donald Trump en 2025: así quedó en el ranking de Forbes de los más ricos de EEUU

¿Por qué no suenan las notificaciones de WhatsApp? Truco para solucionarlo
6

¿Por qué no suenan las notificaciones de WhatsApp? Truco para solucionarlo

Más Noticias
Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

La hierba medicinal que ayuda a la memoria y se le puede agregar al mate

La hierba medicinal que ayuda a la memoria y se le puede agregar al mate

Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

Siguen las alertas por tormenta: ¿qué provincias se verán afectadas este domingo?

Siguen las alertas por tormenta: ¿qué provincias se verán afectadas este domingo?

El tiempo en Tucumán: la primavera comenzará con un domingo inestable y cálido

El tiempo en Tucumán: la primavera comenzará con un domingo inestable y cálido

Día de la Primavera: ¿cuándo empieza oficialmente la temporada 2025?

Día de la Primavera: ¿cuándo empieza oficialmente la temporada 2025?

Qué hacer en el domingo 21 de septiembre en San Miguel de Tucumán

Qué hacer en el domingo 21 de septiembre en San Miguel de Tucumán

“Hemos dejado que un chico pase seis años por la escuela y no pueda escribir”

“Hemos dejado que un chico pase seis años por la escuela y no pueda escribir”

Comentarios