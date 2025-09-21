Secciones
Política

Desde 1983: cómo fue la participación de los tucumanos al elegir diputado nacional

Las intermedias de 2007 marcaron un quiebre, tras más de dos décadas de concurrencia por debajo de la media nacional. ¿Qué podría suceder el 26 de octubre? Expertos analizan el escenario.

HACIENDO FILA. Los tucumanos volverán a las urnas, esta vez, para renovar cuatro bancas a diputado nacional. HACIENDO FILA. Los tucumanos volverán a las urnas, esta vez, para renovar cuatro bancas a diputado nacional.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Elecciones 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS

Efectos de la revolución tecnológica

La Cámara Nacional Electoral publicó el padrón definitivo para las elecciones generales de octubre

La Cámara Nacional Electoral publicó el padrón definitivo para las elecciones generales de octubre

Elecciones de octubre: la Cámara Nacional Electoral resolvió que Cristina Kirchner no puede votar

Elecciones de octubre: la Cámara Nacional Electoral resolvió que Cristina Kirchner no puede votar

La Cámara Nacional Electoral rechazó el planteo de la oposición y Jaldo será candidato

La Cámara Nacional Electoral rechazó el planteo de la oposición y Jaldo será candidato

Lo más popular
El Eternauta 2: cuándo se podrá ver en Netflix y todo lo que se sabe sobre la nueva temporada
1

El Eternauta 2: cuándo se podrá ver en Netflix y todo lo que se sabe sobre la nueva temporada

El verano en que me enamoré, la serie que causa sensación en Amazon Prime: ¿de qué trata?
2

"El verano en que me enamoré", la serie que causa sensación en Amazon Prime: ¿de qué trata?

Cinco aplicaciones para crear música con Inteligencia Artificial
3

Cinco aplicaciones para crear música con Inteligencia Artificial

Todos los capítulos de “El verano en que me enamoré”: cuántos tiene la serie de Prime Video
4

Todos los capítulos de “El verano en que me enamoré”: cuántos tiene la serie de Prime Video

Amazon Prime Video retira de su catálogo la película El último duelo: ¿hasta cuándo podrás verla?
5

Amazon Prime Video retira de su catálogo la película "El último duelo": ¿hasta cuándo podrás verla?

¿Cómo evitar que WhatsApp vuelva lento tu teléfono con Android?
6

¿Cómo evitar que WhatsApp vuelva lento tu teléfono con Android?

Más Noticias
Juan Grabois y Luis Caputo protagonizaron un explosivo cruce en redes: Un país parecido a Suiza

Juan Grabois y Luis Caputo protagonizaron un explosivo cruce en redes: "Un país parecido a Suiza"

El escándalo de los audios: Javier Milei arremetió contra Spagnuolo y defendió a su hermana Karina

El escándalo de los audios: Javier Milei arremetió contra Spagnuolo y defendió a su hermana Karina

En medio de tensiones políticas y económicas, Milei viaja a EEUU: ¿cómo será la agenda del Presidente?

En medio de tensiones políticas y económicas, Milei viaja a EEUU: ¿cómo será la agenda del Presidente?

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!"

Durán Barba analizó el discurso de Milei en Córdoba: “Está escupiendo al cielo y le está cayendo en la cara”

Durán Barba analizó el discurso de Milei en Córdoba: “Está escupiendo al cielo y le está cayendo en la cara”

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Coimas en la Andis: peritajes confirmaron que Spagnuolo eliminó pruebas de su celular

Coimas en la Andis: peritajes confirmaron que Spagnuolo eliminó pruebas de su celular

Juan Schiaretti apuntó contra Milei: “Miente sobre mi propuesta”

Juan Schiaretti apuntó contra Milei: “Miente sobre mi propuesta”

Comentarios