Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre

Miguel Acevedo quedará a cargo del Poder Ejecutivo y no se tomará licencia. Cómo saber dónde votás y qué se elige en cada provincia.

Hace 2 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó este viernes que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre, exactamente un mes antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre

La decisión fue comunicada durante un encuentro con la prensa, donde el mandatario provincial detalló el cronograma de su licencia.

“Treinta días antes (de las elecciones) me tomaré licencia, a partir del viernes veintiséis. Va a quedar a cargo el vicegobernador Miguel Acevedo", expresó.

El gobernador precisó que, durante ese período, Miguel Acevedo asumirá el Poder Ejecutivo de manera interina y descartó que el vicegobernador tenga previsto seguir el mismo camino.

Elecciones

Los electores ya pueden consultar en línea su lugar de votación ingresando al sitio oficial https://www.padron.gob.ar/

La plataforma permite conocer los datos completos: nombre y dirección del establecimiento, número de mesa y número de orden, ingresando número de DNI, género, distrito y código de validación.

Qué se vota el 26 de octubre

Las elecciones legislativas nacionales de 2025 renovarán 24 bancas del Senado y 127 bancas en Diputados.

Senadores: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

Diputados: Jujuy (3), Salta (3), Formosa (2), Tucumán (4), Chaco (4), Santiago del Estero (3), Catamarca (3), Santa Fe (9), Corrientes (3), Misiones (3), Córdoba (9), La Rioja (2), San Juan (3), San Luis (3), La Pampa (3), Buenos Aires (35), CABA (13), Mendoza (5), Chubut (2), Santa Cruz (3) y Tierra del Fuego (2).

Además, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero tendrán elecciones locales en simultáneo con las nacionales.

Cómo se vota: Boleta Única Papel

El 26 de octubre se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), que concentra a todos los candidatos en una sola boleta. Los partidos aparecen en columnas verticales y los cargos en filas horizontales; el votante debe marcar con un tilde a su candidato en la casilla correspondiente. 

