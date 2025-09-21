Efectos de la revolución tecnológica

¿Qué es lo que ocurrió? No se puede prescindir en el análisis de contemplar la revolución tecnológica. Es decir, todos los cambios que se dieron a partir de 2008, con el nacimiento de Facebook, y después con la masificación de los smartphones y la llegada de Instagram. Estas nuevas formas de comunicarnos y de informarnos, con las redes sociales, tienen incidencia en este aumento en la participación durante esa década.