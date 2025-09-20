Secciones
En medio de tensiones políticas y económicas, Milei viaja a EEUU: ¿cómo será la agenda del Presidente?

El mandatario tiene previstas varias reuniones bilaterales de peso, entre ellas el esperado encuentro con la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

Hace 1 Hs

En medio de un contexto marcado por las tensiones políticas y económicas, el presidente de la Nación Javier Milei partirá este domingo por la noche hacia Nueva York, donde participará por segundo año consecutivo de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Durante su estadía en Estados Unidos, el mandatario tiene previstas varias reuniones bilaterales de peso, entre ellas el esperado encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, programado para el lunes por la tarde.

Ese mismo día también se reunirá con el economista Xavier Sala i Martin, profesor de la Universidad de Columbia y referente internacional en temas de crecimiento económico.

El martes, Milei asistirá a la sede del organismo multilateral, donde se desarrollará el Debate General de la 80° Asamblea. Allí se espera una extensa jornada con ponencias internacionales.

El discurso del jefe de Estado argentino está programado para el miércoles a las 12.15 (hora local), con un máximo de 15 minutos de intervención. Ese día, Milei también participará de la entrega del Premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, junto al presidente francés Emmanuel Macron y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, consignó el diario La Nación. La distinción será entregada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con quien Milei mantiene negociaciones avanzadas para concretar un préstamo.

Aunque inicialmente en el Gobierno descartaron una posible bilateral con su par norteamericano Donald Trump, el sábada la Cancillería argentina confirmó el encuentro a realizarse el martes a la mañana.

El jueves, Milei podría visitar el cementerio de Montefiore para rendir homenaje al Rebe de Lubavitch, líder judío a quien ya ha manifestado su devoción en viajes anteriores.

La agenda de Javier Milei en EEUU

Por la tarde, mantendrá un encuentro bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reunión que estaba inicialmente prevista en Buenos Aires pero que fue reprogramada por los compromisos judiciales del mandatario israelí ante la Corte Penal Internacional (CPI). A esa cita también asistirá el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish.

Más tarde, Milei recibirá una distinción de la organización judía B’nai B’rith y mantendrá un encuentro con Donald Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío.

Está previsto que el presidente regrese a la Argentina en la madrugada del viernes, tras cerrar una intensa agenda diplomática y política en Estados Unidos.

Temas Fondo Monetario InternacionalOrganización de las Naciones UnidasEstados Unidos de AméricaTucumánBuenos AiresNueva YorkLuis CaputoGobierno nacional
