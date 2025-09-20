En medio de tensiones políticas y económicas, Milei viaja a EEUU: ¿cómo será la agenda del Presidente?

El discurso del jefe de Estado argentino está programado para el miércoles a las 12.15 (hora local), con un máximo de 15 minutos de intervención. Ese día, Milei también participará de la entrega del Premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, junto al presidente francés Emmanuel Macron y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, consignó el diario La Nación. La distinción será entregada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con quien Milei mantiene negociaciones avanzadas para concretar un préstamo.