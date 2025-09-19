Secciones
Javier Milei viajará a Nueva York: posible reunión con Trump y discurso en la Asamblea de la ONU

El jefe de Estado partirá este domingo hacia EEUU acompañado por la secretaria general de la Presidencia y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Hace 2 Hs

En medio de la tensión política y económica, el presidente de la Nación Javier Milei viajará a Estados Unidos e intentará concretar una reunión no oficial con Donald Trump en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). 

El mandatario argentino no realizó un pedido formal, aunque en la Casa Rosada reconocen que apunta a mantener un contacto directo con su par estadounidense, según consignó el portal Todo Noticias (TN). “Vamos a intentar que puedan hablar de forma privada por lo menos algunos minutos”, señalaron fuentes oficiales. 

El jefe de Estado partirá este domingo hacia Nueva York acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. En tanto, el canciller Gerardo Werthein evalúa anticipar su viaje para sumarse a la agenda internacional.

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos

Durante su estadía, Milei recibirá el Global Citizen Award, distinción otorgada por el think tank Atlantic Council, antes de pronunciar su discurso ante la Asamblea de la ONU. El galardón será entregado el miércoles 24 de septiembre por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, uno de los funcionarios cercanos a Trump que visitó recientemente la Argentina.

Tras aquella visita, Bessent afirmó que la administración norteamericana estaba dispuesta a habilitar una línea de crédito al país a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) en caso de un escenario crítico. “Si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el FSE”, sostuvo.

