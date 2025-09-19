Javier Milei viajará a Nueva York: posible reunión con Trump y discurso en la Asamblea de la ONU

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos

Durante su estadía, Milei recibirá el Global Citizen Award, distinción otorgada por el think tank Atlantic Council, antes de pronunciar su discurso ante la Asamblea de la ONU. El galardón será entregado el miércoles 24 de septiembre por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, uno de los funcionarios cercanos a Trump que visitó recientemente la Argentina.