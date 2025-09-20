La carrera invisible: cómo preparar la cabeza, con qué se encuentran los debutantes y dónde está el “muro” en los 21K de LA GACETA

Correr rompe con los patrones rutinarios de la vida diaria. La mayoría de quienes practican running estudian, trabajan o tienen múltiples ocupaciones, y el entrenamiento aparece como un corte, una pausa necesaria. Ese solo hecho ya tiene un efecto terapéutico. Además, suele realizarse al aire libre, en entornos diferentes a los que están acostumbrados quienes viven en la ciudad. Esa combinación permite que, durante una hora o más de ejercicio, la mente se libere: es un espacio para pensar, proyectar, planificar el próximo entrenamiento o la próxima carrera. Todo esto genera sensaciones positivas que fortalecen el bienestar psíquico.