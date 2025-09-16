Secciones
DeportesMás deportes

“Queremos que sea una fiesta para toda la ciudad”: la tercera edición de los 21K de LA GACETA se prepara con grandes novedades

La gerente de marketing Alejandra Barros adelantó los detalles de la prueba que convierte a la ciudad en pista, escenario y celebración compartida.

Hace 1 Hs

El próximo 5 de octubre, Tucumán volverá a vibrar con la tercera edición de los 21K LA GACETA, una carrera que ya se instaló como la media maratón más importante del norte argentino. Con un recorrido que atraviesa lugares emblemáticos de la ciudad y un mensaje que pone a la capital como gran protagonista, la competencia busca superar todo lo hecho en las ediciones anteriores.

Desde la organización explicaron que esta nueva edición no se mide solo en números, sino en la experiencia. La gerente de marketing de LA GACETA, Alejandra Barros, lo definió con entusiasmo. “Los 21K ya son el evento deportivo más grande del NOA. Este año proyectamos 2.300 corredores y lo que marca la diferencia es la calidad, el profesionalismo y las mejoras que hemos implementado respecto al año pasado”, aseguró en diálogo con LG Play.

Uno de los principales cambios tiene que ver con la hora de largada, un pedido recurrente de los corredores. “El año pasado salimos a las 9 de la mañana y este año citamos a las 7.30 en el parque. La idea es evitar el calor y ordenar la previa con actividades como zumba y precalentamientos, para que a las 8 en punto largue el 21K, luego el 10K y finalmente el 3K”, explicó Barros.

La escucha activa hacia los atletas también se reflejó en la premiación. La ejecutiva explicó que atendieron los reclamos sobre las categorías. “Antes eran de cada 10 años, y nos pedían más equidad. Ahora las dividimos en franjas de 5, lo que permitirá premiaciones más justas y dinámicas, sin extender tanto la espera”.

Además, los inscriptos accederán a beneficios exclusivos. “Ser parte de la carrera significa más que correr. Hay descuentos en Saucony, indumentaria especial y hasta experiencias únicas como la propuesta del Sheraton: alojamiento, cena de carbohidratos y desayuno temprano para salir a correr descansados. Queremos que los corredores vivan la competencia como una verdadera fiesta”, aseguró.

Una experiencia para toda la ciudad

La organización también trabaja en la seguridad, la tecnología y el espectáculo paralelo. Habrá puestos de hidratación, asistencia médica y una aplicación móvil para seguir todos los detalles. “Este año lanzamos una app que permite acceder a los circuitos, horarios y geolocalización. Es una herramienta pensada para acompañar a los corredores y al público”, destacó Barros.

Por último, la gerente subrayó la importancia del 21K para las marcas y para Tucumán en general. “No es solo una carrera: es un canal vivo lleno de emociones, historias y fidelización. Es una celebración colectiva donde la ciudad entera se convierte en pista, escenario y protagonista”, cerró.

Cómo inscribirse

No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la tercera edición de los 21K LA GACETA. La inscripción se realiza en minutos a través de 21k.lagaceta.com.ar. Los cupos son limitados y la competencia volverá a reunir a miles de corredores y familias.

Temas ArgentinaCarrera LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Batalla de Tucumán MTB vuelve con su sexta edición y suma el running a la fiesta deportiva

La Batalla de Tucumán MTB vuelve con su sexta edición y suma el running a la fiesta deportiva

Karla Castro clasificó a cinco mundiales de Taekwondo ITF, nunca pudo viajar y ahora busca sponsors para cumplir su sueño

Karla Castro clasificó a cinco mundiales de Taekwondo ITF, nunca pudo viajar y ahora busca sponsors para cumplir su sueño

Duplantis hizo historia: superó su propio récord y se consagró tricampeón mundial de atletismo

Duplantis hizo historia: superó su propio récord y se consagró tricampeón mundial de atletismo

Tucumán será sede de un torneo regional de taekwondo con tecnología olímpica

Tucumán será sede de un torneo regional de taekwondo con tecnología olímpica

Un lema que une a ciclistas y conductores: la historia detrás del accidente de Cheo Hernández

Un lema que une a ciclistas y conductores: la historia detrás del accidente de "Cheo" Hernández

Lo más popular
Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral
1

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”
2

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares
3

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei
4

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF
5

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento
6

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

Más Noticias
Impulsado por Atlético Tucumán, podría nacer el barrio 25 de Mayo en Villa 9 de Julio

Impulsado por Atlético Tucumán, podría nacer el barrio 25 de Mayo en Villa 9 de Julio

Atlético-River y el problema del Monumental: propiedades en venta y quejas por violencia y vandalismo

Atlético-River y el problema del Monumental: propiedades en venta y quejas por violencia y vandalismo

Martín Demichelis es candidato a dirigir a un histórico club de Europa que perdió una final contra Boca

Martín Demichelis es candidato a dirigir a un histórico club de Europa que perdió una final contra Boca

¿Nuevo compañero para Franco Colapinto? El joven irlandés que seduce a Alpine de cara a 2026

¿Nuevo compañero para Franco Colapinto? El joven irlandés que seduce a Alpine de cara a 2026

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Comentarios