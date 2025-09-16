“Queremos que sea una fiesta para toda la ciudad”: la tercera edición de los 21K de LA GACETA se prepara con grandes novedades

El próximo 5 de octubre, Tucumán volverá a vibrar con la tercera edición de los 21K LA GACETA, una carrera que ya se instaló como la media maratón más importante del norte argentino. Con un recorrido que atraviesa lugares emblemáticos de la ciudad y un mensaje que pone a la capital como gran protagonista, la competencia busca superar todo lo hecho en las ediciones anteriores.
Desde la organización explicaron que esta nueva edición no se mide solo en números, sino en la experiencia. La gerente de marketing de LA GACETA, Alejandra Barros, lo definió con entusiasmo. “Los 21K ya son el evento deportivo más grande del NOA. Este año proyectamos 2.300 corredores y lo que marca la diferencia es la calidad, el profesionalismo y las mejoras que hemos implementado respecto al año pasado”, aseguró en diálogo con LG Play.
Uno de los principales cambios tiene que ver con la hora de largada, un pedido recurrente de los corredores. “El año pasado salimos a las 9 de la mañana y este año citamos a las 7.30 en el parque. La idea es evitar el calor y ordenar la previa con actividades como zumba y precalentamientos, para que a las 8 en punto largue el 21K, luego el 10K y finalmente el 3K”, explicó Barros.
La escucha activa hacia los atletas también se reflejó en la premiación. La ejecutiva explicó que atendieron los reclamos sobre las categorías. “Antes eran de cada 10 años, y nos pedían más equidad. Ahora las dividimos en franjas de 5, lo que permitirá premiaciones más justas y dinámicas, sin extender tanto la espera”.
Además, los inscriptos accederán a beneficios exclusivos. “Ser parte de la carrera significa más que correr. Hay descuentos en Saucony, indumentaria especial y hasta experiencias únicas como la propuesta del Sheraton: alojamiento, cena de carbohidratos y desayuno temprano para salir a correr descansados. Queremos que los corredores vivan la competencia como una verdadera fiesta”, aseguró.
Una experiencia para toda la ciudad
La organización también trabaja en la seguridad, la tecnología y el espectáculo paralelo. Habrá puestos de hidratación, asistencia médica y una aplicación móvil para seguir todos los detalles. “Este año lanzamos una app que permite acceder a los circuitos, horarios y geolocalización. Es una herramienta pensada para acompañar a los corredores y al público”, destacó Barros.
Por último, la gerente subrayó la importancia del 21K para las marcas y para Tucumán en general. “No es solo una carrera: es un canal vivo lleno de emociones, historias y fidelización. Es una celebración colectiva donde la ciudad entera se convierte en pista, escenario y protagonista”, cerró.
Cómo inscribirse
No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la tercera edición de los 21K LA GACETA. La inscripción se realiza en minutos a través de 21k.lagaceta.com.ar. Los cupos son limitados y la competencia volverá a reunir a miles de corredores y familias.