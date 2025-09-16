“Queremos que sea una fiesta para toda la ciudad”: la tercera edición de los 21K de LA GACETA se prepara con grandes novedades

Uno de los principales cambios tiene que ver con la hora de largada, un pedido recurrente de los corredores. “El año pasado salimos a las 9 de la mañana y este año citamos a las 7.30 en el parque. La idea es evitar el calor y ordenar la previa con actividades como zumba y precalentamientos, para que a las 8 en punto largue el 21K, luego el 10K y finalmente el 3K”, explicó Barros.