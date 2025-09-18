Chequeo, prevención e hidratación: consejos de una cardióloga para llegar seguro a los 21K de LA GACETA

El próximo 5 de octubre, Tucumán volverá a convertirse en capital del running con la tercera edición de los 21K LA GACETA, una media maratón que ya es tradición. Miles de corredores recorrerán calles, avenidas y plazas emblemáticas, en un circuito que combina deporte, historia y patrimonio urbano. Pero antes de calzarse las zapatillas y ponerse la camiseta, hay un paso fundamental: contar con el apto médico y los controles de salud necesarios.
La cardióloga y runner Agustina Abalsa, en diálogo con LG Play, remarcó que ese requisito no es un simple trámite, sino una herramienta clave para cuidar la vida.
“El apto físico es una evaluación del estado de salud que nos permite detectar y prevenir patologías que a veces pueden estar asintomáticas, como hipertensión, arritmias o problemas coronarios”, explicó.
El proceso, detalló, comienza con un interrogatorio sobre antecedentes familiares y personales, sigue con un examen físico y se completa con estudios básicos como electrocardiograma y ergometría. Según la especialista, lo ideal es no dejar el control para último momento. “Siempre recomiendo hacerlo por lo menos un mes antes de la carrera. Eso nos da tiempo para detectar y tratar lo que aparezca, desde una hipertensión hasta una anemia”, advirtió.
La importancia de este cuidado previo no distingue entre corredores experimentados y aficionados. “Estamos encontrando alteraciones incluso en deportistas de alto rendimiento. El riesgo existe para todos, por eso el chequeo es indispensable”, aseguró Abalsa.
"La hidratación es clave", explicó Abalsa
De cara al día de la competencia, la médica también brindó consejos prácticos. “La hidratación es clave: dos a tres litros de agua por día en la previa y, durante la carrera, unos 200 ml cada 15 minutos. No tomar agua es exponerse innecesariamente”, señaló. Además, recomendó planificar la nutrición con sobrecarga de carbohidratos y, para los 21K, llevar geles o alimentos energéticos conocidos, evitando probar productos nuevos. “Correr una media maratón es un desafío hermoso, pero hay que hacerlo de manera segura”, concluyó Abalsa.
La carrera será una fiesta deportiva y cultural. Y como recuerda la cardióloga, el mejor punto de partida siempre es cuidar la salud.
Cómo inscribirse
No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la tercera edición de los 21K LA GACETA. La inscripción se realiza en minutos a través de 21k.lagaceta.com.ar. Los cupos son limitados y la competencia volverá a reunir a miles de corredores y familias.