Chequeo, prevención e hidratación: consejos de una cardióloga para llegar seguro a los 21K de LA GACETA

El próximo 5 de octubre, Tucumán volverá a convertirse en capital del running con la tercera edición de los 21K LA GACETA, una media maratón que ya es tradición. Miles de corredores recorrerán calles, avenidas y plazas emblemáticas, en un circuito que combina deporte, historia y patrimonio urbano. Pero antes de calzarse las zapatillas y ponerse la camiseta, hay un paso fundamental: contar con el apto médico y los controles de salud necesarios.