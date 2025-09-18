El parque 9 de Julio fue escenario de movimiento runner y emociones rumbo a los 21k de LA GACETA

La cuenta regresiva para los 21K de LA GACETA ya se vive en cada entrenamiento. El 5 de octubre la ciudad será escenario de la tercera edición de la media maratón que se transformó en tradición. Y mientras los días se achican, la previa se encendió en el Autódromo del parque 9 de Julio donde, desde las 18, un gazebo montado por LA GACETA y Marathon Deportes, junto a sponsors como Agua Palau, Farmacia del Pueblo y Tu Mundo Constructor, reunió a corredores, curiosos y, sobre todo, a familias. Allí hubo frutas, agua fresca y la posibilidad de inscribirse en el acto. Más que un simple punto de hidratación, fue un espacio donde se cruzaron historias, sueños y expectativas de cara a la gran cita runner.