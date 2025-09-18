Secciones
El parque 9 de Julio fue escenario de movimiento runner y emociones rumbo a los 21k de LA GACETA

Una jornada distinta marcó la previa con hidratación, inscripciones y expectativas por la gran carrera del 5 de octubre.

EXPECTATIVA. Larga fila de corredores aguardando su turno para inscribirse. EXPECTATIVA. Larga fila de corredores aguardando su turno para inscribirse. Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 2 Hs

La cuenta regresiva para los 21K de LA GACETA ya se vive en cada entrenamiento. El 5 de octubre la ciudad será escenario de la tercera edición de la media maratón que se transformó en tradición. Y mientras los días se achican, la previa se encendió en el Autódromo del parque 9 de Julio donde, desde las 18, un gazebo montado por LA GACETA y Marathon Deportes, junto a sponsors como Agua Palau, Farmacia del Pueblo y Tu Mundo Constructor, reunió a corredores, curiosos y, sobre todo, a familias. Allí hubo frutas, agua fresca y la posibilidad de inscribirse en el acto. Más que un simple punto de hidratación, fue un espacio donde se cruzaron historias, sueños y expectativas de cara a la gran cita runner.

El primero en acercarse fue Luis Cuellar, profesor de Educación Física y creador de la Escuela de Atletismo “Los Salvajes”.

“Fue muy especial recorrer los cascos históricos de la provincia. Gané mi categoría y eso también me sirvió para mostrarles a mis alumnos que con disciplina y constancia se pueden lograr los objetivos”, dijo el líder de “Los Salvajes”, con una enorme sonrisa.

ENERGÍA. Celeste Prado y Elías García, policías y pareja dentro y fuera de la pista, entrenaron juntos en el Autódromo como parte de la previa de los 21k, que recorrerá los puntos emblemáticos de la ciudad. ENERGÍA. Celeste Prado y Elías García, policías y pareja dentro y fuera de la pista, entrenaron juntos en el Autódromo como parte de la previa de los 21k, que recorrerá los puntos emblemáticos de la ciudad. Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

Para Cuellar, lo más emocionante no es solo la competencia, sino lo que despierta en quienes entrenan cada día. “Correr por lugares que habitualmente están llenos de autos y verlos liberados solo para los atletas es algo que nos llena de orgullo. Año a año todos buscan mejorar sus marcas y esa expectativa los empuja a entrenar con más fuerza”, aseguró.

Entre los presentes también estaba Nicolás Zurita, de 27 años, oriundo de Leales. Su historia refleja el poder transformador del atletismo. “Arranqué para bajar de peso, pesaba casi 100 kilos. Al principio lo hacía solo, hasta que conocí al ‘profe’ y me sumé. Hoy me siento orgulloso de lo que logré”, contó, con la satisfacción de alguien que ya piensa en mejorar su marca en los 10 kilómetros. “Trabajo en el centro, y el hecho de correr por lugares como Casa de Gobierno o Casa Histórica es una emoción única. Ese día el tránsito se detiene para nosotros y es un privilegio”, agregó el runner.

GRAN MARCO. Tu Mundo Constructor, uno de los sponsors de la carrera, le aportó todo el color a la previa. GRAN MARCO. Tu Mundo Constructor, uno de los sponsors de la carrera, le aportó todo el color a la previa. Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

El deporte también une corazones. Elías García y Celeste Prado, ambos policías, se preparan para debutar juntos en los 21K.

“El running es nuestro cable a tierra. Después del trabajo y las obligaciones, entrenamos codo a codo. Nos empujamos mutuamente para no bajar los brazos”, relataron.

Aunque Celeste reconoce que su pareja suele tener un mejor estado físico, destaca que el gesto más valioso es cuando él la espera en la meta. “Siempre está ahí alentándome, incluso vuelve sobre sus pasos para acompañarme. Ese apoyo en el deporte y en la vida es lo más significativo para mí”, confesó emocionada.

EN FAMILIA. El pequeño Mirko tendrá su presentación en los 3k participativos. EN FAMILIA. El pequeño Mirko tendrá su presentación en los 3k participativos. Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

La ilusión de un debut

El entusiasmo también contagia a los más chicos. Gabriel Mirko, que correrá los 3k participativos, no ocultó su ansiedad. “La otra vez salí tercero y ahora quiero mejorar el tiempo. Mis compañeros me alientan y yo sueño con estar entre los primeros”, dijo el pequeño, que con apenas unos años practicando atletismo, ya siente que la carrera es su gran desafío.

Primeros pasos

El stand montado en el parque también motivó a dos amigos que llegaron en bicicleta y decidieron anotarse en los 10K. Esteban Gutiérrez y Álvaro Lobo se inscribieron en el momento. “Nunca corrimos algo así, pero queríamos probar. No importa tanto el tiempo: es un desafío personal”, aseguraron.

Así, entre anécdotas, nervios y entusiasmo, la previa de los 21K de LA GACETA se convierte en un relato coral. Profesores que inspiran, corredores que transforman sus vidas y parejas que se acompañan, ya tienen la meta puesta en el 5 de octubre.

HIDRATACIÓN. Los runners repusieron energías con botellas de Agua Palau. HIDRATACIÓN. Los runners repusieron energías con botellas de Agua Palau. Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

Cómo inscribirse

No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la tercera edición de los 21K LA GACETA. La inscripción se realiza en minutos a través de 21k.lagaceta.com.ar. Los cupos son limitados y la competencia volverá a reunir a miles de corredores y familias.

