21K La Gaceta: San Miguel de Tucumán se transforma en una pista repleta de verde e historia

El 5 de octubre, San Miguel de Tucumán vuelve a correr su propia historia. Llega la tercera edición de los 21K La Gaceta, una Media Maratón que ya se convirtió en tradición y que este año tiene un mensaje simple y poderoso: la gran protagonista es la ciudad.
La largada será en el hotel Sheraton, a pasos del parque 9 de Julio, pulmón verde del norte argentino. Correr allí es más que un inicio: es un encuentro con la vida cotidiana de generaciones de tucumanos.
El recorrido atraviesa avenidas emblemáticas como Gobernador del Campo, Soldati y Mate de Luna, uniendo barrios tradicionales y zonas modernas, y mostrando la transformación constante de la capital.
Uno de los momentos más emocionantes será el paso por la Plaza Independencia, corazón político y social de Tucumán, con la imponente Casa Histórica, donde en 1816 nació la libertad argentina. Pocas carreras en el país ofrecen un escenario con semejante carga simbólica.
La ruta también recorrerá plazas icónicas como Urquiza, Belgrano e Yrigoyen, con sus templos, edificios y vida cultural, hasta llegar al Parque Avellaneda y su Monumento al Bicentenario, un símbolo de futuro que conecta con la memoria.
Las calles del centro –San Martín, Congreso, Córdoba y Salta– mostrarán el pulso comercial y administrativo de la ciudad, mientras que Rojas Paz y Marco Avellaneda sumarán el color de las zonas residenciales.
Cada kilómetro será una postal: plazas arboladas, monumentos, arquitectura única y, sobre todo, la gente alentando desde las veredas. Porque esta no es sólo una competencia: es un homenaje a San Miguel de Tucumán, que por un día se convierte en pista, escenario y fiesta colectiva.
Este 5 de octubre, corré los 21K La Gaceta. Más que una carrera: una celebración de la ciudad, su historia y su identidad como capital del norte argentino.
Cómo inscribirse
No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la tercera edición de los 21K LA GACETA. La inscripción se realiza en minutos a través de 21k.lagaceta.com.ar. Los cupos son limitados y la competencia volverá a reunir a miles de corredores y familias.