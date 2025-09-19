Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

El parlamentario remarcó que el dictamen sancionado tuvo un arduo trabajo que involucró incluso participación de la Organización Panamericana de la Salud. Dijo que la norma abarca diferentes aristas para poder brindar asistencia integral para tucumanos y tucumanas. La labor llevada a cabo por Yedlin fue reconocida por las demás bancadas. Además expusieron que es una ley imprescindible dado que las redes sociales y la tecnología, si bien representan oportunidades de progreso, también tienen un lado oscuro como el aislamiento social.