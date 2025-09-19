Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Con el respaldo de todas las bancadas y el reconocimiento de haber podido sintetizar en un dictamen el espíritu de siete iniciativas, la Legislatura sancionó ayer una nueva ley de salud mental. En este caso, una norma provincial (la anterior adhería a legislación nacional) que permitirá un abordaje integral e interministerial, según explicó el presidente de la comisión de Salud Pública y miembro informante de la ley sancionada, Gabriel Yedlin.
El legislador oficialista consideró que la salud mental es uno de los grandes problemas que atraviesa el mundo hace mucho tiempo. Hay una epidemia de salud mental, desde antes de la pandemia de covid”, expuso, y remarcó que desde aquel episodio de crisis sanitaria se exacerbó una problemática que atraviesa todos los grupos sociales.
El parlamentario remarcó que el dictamen sancionado tuvo un arduo trabajo que involucró incluso participación de la Organización Panamericana de la Salud. Dijo que la norma abarca diferentes aristas para poder brindar asistencia integral para tucumanos y tucumanas. La labor llevada a cabo por Yedlin fue reconocida por las demás bancadas. Además expusieron que es una ley imprescindible dado que las redes sociales y la tecnología, si bien representan oportunidades de progreso, también tienen un lado oscuro como el aislamiento social.
Gran acierto
Los distintos parlamentarios que pidieron la palabra destacaron que es un gran acierto la creación de una mesa interministerial, ya que los problemas de salud mental son transversales. Y sin dar nombres propios, Carolina Vargas Aignasse señaló que el discurso de odio y violencia que se baja desde la Nación no contribuye con la problemática. “El Estado está validando cuestiones de agresión, violencias y faltas de respeto”, mencionó.
Silvia Elías de Pérez mencionó que los problemas de salud mental son la pandemia del siglo. Hugo Ledesma remarcó que las estadísticas marcan que la gente muere más por suicidios que por homicidios. Agustín Romano Norri dijo que hay que animarse a hablar de estos temas y de consumo problemáticos.
Mientras que José Cano recordó el “caso Tatiana” (la niña de nueve años que intentó quitarse la vida por un supuesto caso de bullying en la escuela Julio Roca) y remarcó que fallaron todos los resortes del Estado, y puso énfasis en que no hay ley que vaya a funcionar si no hay voluntad del Gobierno.