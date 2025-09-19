Hubo reproches en la Legislatura por la “invasión de DNU” de parte del Poder Ejecutivo

“En esta oportunidad es una barbaridad que nos manden un DNU”, se quejó Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán). Consideró que en los fundamentos del decreto girado a la Cámara no avalan la vía de excepción y dijo que tampoco se entiende por qué no se envió como proyecto de ley. “Tiene que entender el señor que está en la 25 de mayo que no es comisario, es gobernador, y por lo tanto tiene que respetar a la Legislatura”, disparó. Manuel Courel (Cambia Tucumán) consideró que es un antecedente nefasto y Nievas opinó que era una suerte de autofagia del oficialismo dado que tiene mayoría en la Cámara. José Cano (Radicalismo Federal) consideró que no se justificó que el cambio sea por DNU y en la votación se abstuvo dado que consideró que en el marco normativo hay errores y un decreto no se puede modificar (se aprueba o se rechaza).