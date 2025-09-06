La pizarra de la política: analizan el DNU que modifica la Ley de Ministerios

Pedido para retomar la ciclovía Cadillal-Tucumán

El legislador radical José Cano presentó un proyecto para solicitar al Poder Ejecutivo provincial que se retome la construcción de la ciclovía que conecta El Cadillal con San Miguel de Tucumán, señalando su impacto positivo en la seguridad vial, el turismo y la movilidad sustentable. “El pedido busca reimpulsar una infraestructura clave que promueve el turismo, la actividad física y una movilidad segura y sustentable. Se trata de una obra estratégica, no solo por su impacto, sino también por la necesidad urgente de mejorar la seguridad vial en esa traza. Muchos ciclistas utilizan hoy ese recorrido sin ningún tipo de protección”, planteó el miembro de la Legislatura de Tucumán. Cano también cuestionó la falta de información pública sobre el estado actual del proyecto y el destino de los fondos asignados.