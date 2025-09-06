Secciones
Política

La pizarra de la política: analizan el DNU que modifica la Ley de Ministerios
El vicegobernador Miguel Acevedo y el legislador Tulio Caponio El vicegobernador Miguel Acevedo y el legislador Tulio Caponio
Hace 4 Hs

El vicegobernador Miguel Acevedo y el legislador Tulio Caponio, presidente de la comisión de Obras y Servicios Públicos, analizaron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) remitido por el Poder Ejecutivo provincial que propone modificar la Ley de Ministerios N° 8.450, reasignando competencias y cambiando la denominación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos a Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público. Acevedo señaló que el escrito será tratado en la sesión parlamentaria prevista para el jueves 18 de septiembre. “Desde la Legislatura estamos comprometidos en dar un tratamiento responsable al DNU remitido por el Poder Ejecutivo, porque implica una reorganización clave de ministerios para mejorar la gestión del Estado provincial”, aseguró.

Suman tecnología en los semáforos de la capital

El municipio comenzó con la instalación de dispositivos de alimentación ininterrumpida en 20 complejos semaforizados de la ciudad, para proporcionar energía durante los cortes de electricidad, asegurar su funcionamiento continuo y mantener el tránsito ordenado. Los trabajos iniciaron en la intersección de la avenida Mate de Luna con Alem-Mitre, y se continuará en el cruce de Ejército del Norte y Mate de Luna.

La pizarra de la política: analizan el DNU que modifica la Ley de Ministerios

Pedido para retomar la ciclovía Cadillal-Tucumán

El legislador radical José Cano presentó un proyecto para solicitar al Poder Ejecutivo provincial que se retome la construcción de la ciclovía que conecta El Cadillal con San Miguel de Tucumán, señalando su impacto positivo en la seguridad vial, el turismo y la movilidad sustentable. “El pedido busca reimpulsar una infraestructura clave que promueve el turismo, la actividad física y una movilidad segura y sustentable. Se trata de una obra estratégica, no solo por su impacto, sino también por la necesidad urgente de mejorar la seguridad vial en esa traza. Muchos ciclistas utilizan hoy ese recorrido sin ningún tipo de protección”, planteó el miembro de la Legislatura de Tucumán. Cano también cuestionó la falta de información pública sobre el estado actual del proyecto y el destino de los fondos asignados.

Temas José CanoSan Miguel de TucumánEl CadillalMiguel AcevedoTulio Caponio
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
VIDEO. Reviví la primera semifinal de Enseñame Tucumán
1

VIDEO. Reviví la primera semifinal de "Enseñame Tucumán"

Messi se despidió como lo hacen los grandes
2

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental
3

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Un estudio precisa el impacto de la deforestación en la sequía de la Amazonia
4

Un estudio precisa el impacto de la deforestación en la sequía de la Amazonia

Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT
5

Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT

Come from away, el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán
6

"Come from away", el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán

Más Noticias
VIDEO. Reviví la primera semifinal de Enseñame Tucumán

VIDEO. Reviví la primera semifinal de "Enseñame Tucumán"

Cosquín Rock 2026 anuncia los shows de Ferdinand, Babasónicos, Lali y Abel Pintos

Cosquín Rock 2026 anuncia los shows de Ferdinand, Babasónicos, Lali y Abel Pintos

Come from away, el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán

"Come from away", el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán

Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT

Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT

Un estudio precisa el impacto de la deforestación en la sequía de la Amazonia

Un estudio precisa el impacto de la deforestación en la sequía de la Amazonia

Horacio Rosatti: “nos molestan los malos ejemplos dentro del Poder Judicial”

Horacio Rosatti: “nos molestan los malos ejemplos dentro del Poder Judicial”

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Comentarios