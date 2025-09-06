La pizarra de la política: analizan el DNU que modifica la Ley de Ministerios

El vicegobernador Miguel Acevedo y el legislador Tulio Caponio, presidente de la comisión de Obras y Servicios Públicos, analizaron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) remitido por el Poder Ejecutivo provincial que propone modificar la Ley de Ministerios N° 8.450, reasignando competencias y cambiando la denominación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos a Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público. Acevedo señaló que el escrito será tratado en la sesión parlamentaria prevista para el jueves 18 de septiembre. “Desde la Legislatura estamos comprometidos en dar un tratamiento responsable al DNU remitido por el Poder Ejecutivo, porque implica una reorganización clave de ministerios para mejorar la gestión del Estado provincial”, aseguró.
Suman tecnología en los semáforos de la capital
El municipio comenzó con la instalación de dispositivos de alimentación ininterrumpida en 20 complejos semaforizados de la ciudad, para proporcionar energía durante los cortes de electricidad, asegurar su funcionamiento continuo y mantener el tránsito ordenado. Los trabajos iniciaron en la intersección de la avenida Mate de Luna con Alem-Mitre, y se continuará en el cruce de Ejército del Norte y Mate de Luna.
Pedido para retomar la ciclovía Cadillal-Tucumán
El legislador radical José Cano presentó un proyecto para solicitar al Poder Ejecutivo provincial que se retome la construcción de la ciclovía que conecta El Cadillal con San Miguel de Tucumán, señalando su impacto positivo en la seguridad vial, el turismo y la movilidad sustentable. “El pedido busca reimpulsar una infraestructura clave que promueve el turismo, la actividad física y una movilidad segura y sustentable. Se trata de una obra estratégica, no solo por su impacto, sino también por la necesidad urgente de mejorar la seguridad vial en esa traza. Muchos ciclistas utilizan hoy ese recorrido sin ningún tipo de protección”, planteó el miembro de la Legislatura de Tucumán. Cano también cuestionó la falta de información pública sobre el estado actual del proyecto y el destino de los fondos asignados.