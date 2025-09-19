El rechazo a los vetos de Milei desató fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, mientras crece la expectativa por el Senado

Luego de que la Cámara de Diputados de la Nación rechazara los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y a la declaración de Emergencia en Pediatría, la derrota del oficialismo en la Cámara baja repercutió en todo el arco político, mientras crece la expectativa por lo que ocurra en el Senado.
En su conferencia de prensa habitual, el vocero presidencial Manuel Adorni detalló las consecuencias fiscales de la norma. “El monto anual de la ley de Financiamiento Universitario es de $1,9 billones. Si queremos financiarlo con otras partidas, deberíamos suspender el presupuesto total del poder legislativo por cuatro meses”, sostuvo. Y añadió: “Otra forma de financiarlo es aumentar el IVA del 21% al 24% por 45 días. Habría que ver cómo le explican a la sociedad que la irresponsabilidad se financia con mayores impuestos a la gente”.
El funcionario también planteó comparaciones para dimensionar el impacto: suspender planes sociales por tres meses, eliminar subsidios energéticos durante cuatro meses o recortar el presupuesto del Poder Judicial por cinco años. “Estas son algunas de las equivalencias para que se entienda el horror que han votado”, enfatizó.
En relación con el rechazo al veto de la Emergencia Pediátrica, Adorni indicó que “el monto anual es de $130.000 millones. Esto es el equivalente a suspender las jubilaciones de privilegio por tres meses”. Asimismo, mencionó otras alternativas drásticas: despedir a 66.550 empleados estatales o suspender por un mes los subsidios al transporte.
“No es intento de golpe”
Desde la oposición también se hicieron sentir las repercusiones. Cristina Fernández de Kirchner reaccionó rápidamente a través de sus redes sociales. “Hoy, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos de Javier Milei contra las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario. En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón… Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública”, expresó la ex presidenta junto a fotos de militantes que la acompañaron en una salida al balcón de su domicilio.
Por su parte, el diputado radical Facundo Manes cuestionó con dureza el rumbo del gobierno. Advirtió que el modelo vigente “no tiene plan productivo” y lanzó: “Los que votaron a Milei se están desilusionando. Se les ofreció combatir la casta y están combatiendo la clase media argentina”. En la misma línea, afirmó que “incluso con la decadencia de los últimos años, la sociedad argentina tiene rasgos solidarios, y esa argentinidad Milei la está atacando”. Y defendió su postura frente a La Libertad Avanza: “Fui uno de los primeros opositores no kirchneristas. No veo un intento de golpe, intentamos que el presidente no haga un ajuste sin humanidad”.
Finalmente, el gobernador bonaerense Axel Kicillof participó de la marcha al Congreso y celebró el resultado. “El pueblo está de pie y de manera multitudinaria volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian. Sin educación ni salud pública no hay futuro para los argentinos”, escribió en X, donde compartió imágenes de la masiva manifestación.