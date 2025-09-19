El rechazo a los vetos de Milei desató fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, mientras crece la expectativa por el Senado

Por su parte, el diputado radical Facundo Manes cuestionó con dureza el rumbo del gobierno. Advirtió que el modelo vigente “no tiene plan productivo” y lanzó: “Los que votaron a Milei se están desilusionando. Se les ofreció combatir la casta y están combatiendo la clase media argentina”. En la misma línea, afirmó que “incluso con la decadencia de los últimos años, la sociedad argentina tiene rasgos solidarios, y esa argentinidad Milei la está atacando”. Y defendió su postura frente a La Libertad Avanza: “Fui uno de los primeros opositores no kirchneristas. No veo un intento de golpe, intentamos que el presidente no haga un ajuste sin humanidad”.