Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

En paralelo a la sesión en la Cámara de Diputados que rechazó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, miles de personas se movilizaron en Tucumán y en distintas ciudades del país en el marco de la Marcha Federal Universitaria. De la protesta participaron estudiantes, docentes, no docentes, egresados y sindicatos, quienes reclamaron por la defensa de la educación pública y cuestionaron las políticas de ajuste del Gobierno nacional.
Tras la decisión de Diputados, el debate pasará ahora al Senado, donde se definirá si se sostiene o se rechaza la medida impulsada por el presidente, Javier Milei. En Tucumán las columnas -que superaron los 300 metros- partieron a las 17.30 desde el Rectorado de la UNT rumbo a la plaza Independencia. Allí, en un escenario montado para la ocasión, se leyeron las consignas principales de la convocatoria: defensa de la universidad pública, mejoras salariales para los docentes, incremento de becas y actualización del presupuesto para el mantenimiento de las facultades.
Los manifestantes también dirigieron sus reclamos a los senadores nacionales. “Pedimos que los senadores no se vendan, que escuchen al pueblo que está en las calles y que escuchen a los profesionales que trabajan en esos lugares, porque trabajamos en lugares superprecarizados. Fui trabajadora del plan de prevención del embarazo en la adolescencia, que tiene mucho que ver con la salud integral y con el acceso a derechos en los barrios, todo eso hoy desapareció. Desde que apareció este gobierno quitó todas esas políticas que contenían al pueblo”, expresó María Pía, psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, que prefirió no dar a conocer su apellido.
En los carteles desplegados también se apuntó contra el gobernador Osvaldo Jaldo por su vínculo dialoguista con la Casa Rosada. “Se demostró el descontento social con las políticas de ajuste del gobierno de Milei y de Jaldo acá en la provincia. Nos gustó ver cómo confluían diferentes sectores -jubilados, familiares de personas con discapacidad, abuelas de Plaza de Mayo- todos apoyando la lucha ante los recortes y el ajuste de ambos gobiernos”, dijo a LA GACETA Gennaro Timo, referente del Partido de los Trabajadores Socialistas. Y advirtió sobre el rol de la Cámara alta: “No tenemos ninguna confianza en el Senado, vamos a derrotar los planes de ajuste en la calle, manifestando y exigiendo a los sindicatos que actúen y llamen a huelga general”.
Junto a su hija, estudiante de la escuela Sarmiento, la docente universitaria Claudia Bujazha hizo un llamado a la sociedad tucumana para que acompañe la causa. “Esperamos que la gente entienda que esta lucha es por algo que nos corresponde. Señora, no sea indiferente. Hay personas que nos dicen ‘vayan a estudiar y dejen de movilizarse’. Pero no se puede estudiar en las condiciones de hoy en día”, señaló. Además, describió las dificultades que atraviesan las universidades por la falta de presupuesto. “En la facultad no hay aire acondicionado porque no hay mantenimiento. Comenzó el verano y estamos en un aula de 250 a 300 alumnos sin aire acondicionado. No hay dinero para financiar los mantenimientos o las cuotas de materiales nuevos. Al principio podíamos ir bancando, pero cada vez se nota más la falta de recursos”, concluyó.
En el Congreso
El veto presidencial a la Ley de financiamiento universitario fue rechazado por 174 votos afirmativos, 67 negativos y dos abstenciones, entre ellas la de María Eugenia Vidal, que generó abucheos en la plaza del Congreso, donde se realizó la concentración principal en la Ciudad de Buenos Aires. Otras movilizaciones se replicaron en Córdoba, en Rosario y en Mendoza.
Al conocerse la noticia de que los legisladores rechazaron la medida del presidente Milei, la multitud estalló en festejos. Entre cánticos y banderas, los manifestantes gritaron que se trata de “un triunfo de los estudiantes y del conjunto de la sociedad argentina que le puso un freno a la crueldad”. “La salud y la educación son dos derechos inalienables”, dijo una docente al canal TN, mientras otro celebró que “de esto el Gobierno no se levanta más” y vaticinó que “en el Senado también se va a ganar”.
Los diputados tucumanos que votaron a favor de rechazar el veto fueron Carlos Cisneros, Pablo Yedlin, Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina del Partido Justicialista; y Roberto Sánchez de la Unión Cívica Radical. Por otro lado, los legisladores que votaron en contra del rechazo al veto fueron el radical Mariano Campero, Gerardo Huesen de La Libertad Avanza y Paula Omodeo de CREO.
Tras el rechazo en la Cámara baja, el Senado de la Nación fijó el jueves 2 de octubre como fecha para debatir la reversión de los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en salud pediátrica. Allí, la oposición deberá reunir una mayoría de dos tercios para convertir en ley las iniciativas que el Poder Ejecutivo había bloqueado.