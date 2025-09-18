Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Junto a su hija, estudiante de la escuela Sarmiento, la docente universitaria Claudia Bujazha hizo un llamado a la sociedad tucumana para que acompañe la causa. “Esperamos que la gente entienda que esta lucha es por algo que nos corresponde. Señora, no sea indiferente. Hay personas que nos dicen ‘vayan a estudiar y dejen de movilizarse’. Pero no se puede estudiar en las condiciones de hoy en día”, señaló. Además, describió las dificultades que atraviesan las universidades por la falta de presupuesto. “En la facultad no hay aire acondicionado porque no hay mantenimiento. Comenzó el verano y estamos en un aula de 250 a 300 alumnos sin aire acondicionado. No hay dinero para financiar los mantenimientos o las cuotas de materiales nuevos. Al principio podíamos ir bancando, pero cada vez se nota más la falta de recursos”, concluyó.