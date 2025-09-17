Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Con 132 legisladores en sus bancas, la oposición reunió la mayoría necesaria y aprobó por separado las insistencias a ambas normas, pese a los intentos del oficialismo de dilatar la votación. La decisión representa un fuerte revés para el Gobierno, que buscó frenar las iniciativas a través de negociaciones con gobernadores y anuncios de aumentos presupuestarios de último momento.