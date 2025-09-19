Se acrecienta el debate por la construcción de la ciclovía a El Cadillal

La organización Meta Bici insistió nuevamente en la urgencia de contar con políticas públicas claras para garantizar la seguridad vial y promover el uso de la bicicleta en Tucumán. Tras el Foro Argentino de la Bicicleta, realizado en la provincia, sus referentes, Matías Galindo y Leandro Aparicio, en una nota con LA GACETA hablaron de los últimos siniestros viales que sufrieron ciclistas de la provincia, ahondaron en el proyecto de crear una ciclovía hacia El Cadillal, destacaron los avances, pero remarcaron que sin un compromiso real del Estado la idea podría quedar a mitad de camino.
La asociación se pronunció respecto de los cuatro accidentes de tránsito ocurridos durante las últimas dos semanas en rutas tucumanas, que les costaron la vida a Federico Osvaldo Ovejero, Gonzalo Ezequiel Prokop y Silvia Robles. También recordaron a José “Cheo” Hernández, quien se encuentra internado en estado reservado.
Cifras alarmantes
El lunes 1 de septiembre una camioneta Renault Kangoo circulaba por la ruta 9, en la zona de El Bracho, Cruz Alta. Al llegar al kilómetro 1.272 impactó contra el ciclista Federico Osvaldo Ovejero (44 años). Debido a la fuerza del choque, la víctima falleció en el acto.
Al día siguiente, la tarde del martes 2 de septiembre, “Cheo” Hernández (37) fue atropellado por una camioneta Toyota Hilux mientras circulaba por la ruta 9 a la altura de Los Nogales. El hombre fue trasladado al hospital Padilla, donde los médicos informaron que sufrió un traumatismo encefalocraneal, lo que obligó a mantenerlo bajo cuidados intensivos.
El 9 de septiembre Gonzalo Ezequiel Prokop (33) y Juan Eduardo López (44) circulaban a bordo de sus bicis cuando fueron arrollados por un auto Ford Fiesta a la altura del ingreso a Villa Mariano Moreno. Prokop fue trasladado hacia el hospital Padilla, donde permaneció internado en grave estado y finalmente, el miércoles 10 falleció.
El cuarto episodio ocurrió el 11 de septiembre en la ruta 325, Monteros. Pasadas las 20 el comisionado rural de El Cercado, Carlos Juárez, embistió con su camioneta VW Amarok a Silvia Robles (62), que circulaba por ese camino en bicicleta, provocándole la muerte en el acto.
A través de un comunicado, Meta Bici alertó que de los cuatro siniestros, dos ocurrieron en la autopista que conecta a San Miguel de Tucumán con El Cadillal. “En este tramo venimos advirtiendo la urgencia de una inversión en infraestructura segura para los ciclistas ya que no existe una forma de ir en bicicleta por un camino asfaltado que no sea la autopista. El crecimiento urbano descontrolado y la ausencia de un plan de movilidad nos conduce a diario a encontrarnos con situaciones peligrosas y mortales”, afirmaron.
La asociación presentó datos estadísticos sobre los siniestros viales que involucran a ciclistas a nivel nacional y provincial. Según informó, en los últimos años Argentina superó las 6.000 muertes por accidentes de tránsito. En ese contexto, sostuvo que Tucumán promedia 330 muertes por año, es decir prácticamente un fallecido por día. “De ese total nacional, alrededor de 130 son ciclistas. Tucumán ya aportó siete nombres a esa lista este año. Estamos en septiembre de 2025 y ya alcanzamos las cifras de muertes de 2024. Lamentablemente este año vamos a establecer un nuevo récord”, dijeron.
Proyecto de ciclovía
Uno de los aspectos que más ocupan a los ciclistas tucumanos fue la necesidad de contar con la infraestructura adecuada para poder no sólo practicar el deporte, sino para que la “bici” pueda ser utilizada como un medio de transporte seguro.
Galindo y Aparicio, en diálogo con LG Play, contaron en qué consiste el proyecto de la ciclovía en el cual vienen trabajando hace bastante tiempo en conjunto con diversos sectores estatales. El trazado propuesto sobre la ruta 9 ya cuenta con estudios técnicos y aprobaciones de diferentes organismos, entre ellos la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Vialidad Nacional y el Consejo Federal de Inversiones, que destinó 23 millones de pesos a la etapa de planificación. “Hay un trabajo enorme de arquitectos, ingenieros civiles, ambientalistas y encuestas a más de 3.000 ciclistas y potenciales usuarios para definir las condiciones adecuadas”, explicó Galindo.
La infraestructura no está pensada únicamente para ciclistas deportivos: busca servir a trabajadores que se trasladan diariamente desde Los Nogales, Tafí Viejo o Las Talitas hacia San Miguel de Tucumán.
El diseño incluye soluciones específicas para cada tramo, desde la salida de la Capital hasta El Cadillal. En algunos sectores se prevé un trazado central para evitar cruces peligrosos, mientras que en otros se aprovecha la colectora existente, de bajo flujo vehicular. “Se pensó en pendientes accesibles, iluminación y condiciones de rodamiento que hagan que los ciclistas realmente elijan este camino y no la autopista”, señalaron.
El presupuesto final del proyecto, concluido en septiembre de 2024, asciende a unos $15.000 millones. Casi la mitad del monto corresponde a la construcción de dos puentes clave y al sistema de iluminación. Para los referentes, la etapa actual depende de una decisión política. “El proyecto ya está listo y aprobado. Lo que falta ahora es que el Gobierno provincial lo asuma como prioridad y gestione financiamiento, incluso internacional. Hay fondos disponibles en el mundo para este tipo de proyectos, pero necesitamos que la provincia los busque”, insistió Galindo.
Diferencias
Días atrás, en la Legislatura se dio dictamen favorable a un pedido del legislador José Cano sobre este tema. El parlamentario había solicitado que se inste al Poder Ejecutivo a realizar las gestiones necesarias para que se realizar la obra. El planteo no fue tratado en la sesión de ayer y tampoco se sabe cuándo se lo hará.
“Lo que me preocupó y motivó mi pedido de espacio fue que el legislador Cano, a quien reconozco como un hombre estudioso, en este caso se despistó. Con la ciclovía se salió de la línea blanca y se fue a la banquina”, ironizó la lagisladora Carolina Vargas Aignasse a LA GACETA.
La legisladora también señaló que el financiamiento debía llegar a través de programas nacionales que hoy quedaron sin efecto. “El gobierno de Milei quiso disolver Vialidad Nacional, mucho menos va a financiar este tipo de proyectos. Ese es el verdadero obstáculo”, advirtió.
Pese a las diferencias, destacó que existe consenso en la importancia de la obra. “Rescato la preocupación del legislador Cano. Ojalá podamos trabajar juntos para conseguir los fondos y concretar este proyecto que es prioritario para Tucumán”, sostuvo.