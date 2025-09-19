Se acrecienta el debate por la construcción de la ciclovía a El Cadillal

La organización Meta Bici insistió nuevamente en la urgencia de contar con políticas públicas claras para garantizar la seguridad vial y promover el uso de la bicicleta en Tucumán. Tras el Foro Argentino de la Bicicleta, realizado en la provincia, sus referentes, Matías Galindo y Leandro Aparicio, en una nota con LA GACETA hablaron de los últimos siniestros viales que sufrieron ciclistas de la provincia, ahondaron en el proyecto de crear una ciclovía hacia El Cadillal, destacaron los avances, pero remarcaron que sin un compromiso real del Estado la idea podría quedar a mitad de camino.