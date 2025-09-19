Lula asegura que vetará una amnistía para Bolsonaro

El mandatario hizo su advertencia cuando los partidos de oposición negociaban frenéticamente que el proyecto de ley fuese votado en régimen de urgencia por la Cámara de Diputados. Las diferentes fuerzas políticas debatieron si votar una amnistía limitada, que sólo favorezca a los miles de bolsonaristas que participaron en los asaltos a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, o una amplia y general que también beneficie a los condenados por golpismo, como Bolsonaro.