Lula asegura que vetará una amnistía para Bolsonaro

BRASILIA, Brasil.- La Cámara de Diputados de Brasil aprobó una moción de urgencia para tramitar un proyecto de amnistía que podría abarcar al ex presidente Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado.
Diputados de derecha y centroderecha se unieron para lograr una amplia mayoría una propuesta para reducir las penas a los condenados por el intento de golpe contra Lula da Silva. El ex presidente podría ser beneficiado. Pero falta la votación en el Senado que, se espera, será una una dura batalla.
El proyecto de ley, destinado desde un principio a un perdón para los cerca de 700 bolsonaristas condenados por la asonada del 8 enero de 2023 en Brasilia, es la prioridad del partido de Bolsonaro. Tras la aprobación de la moción de urgencia por 311 votos a favor y 163 en contra, el texto será discutido directamente en el plenario, en lugar de pasar por las comisiones de la cámara baja.
Lula afirmó que la votación de la amnistía “es un problema del Congreso” y que “el presidente de la República no interfiere en cosas del Legislativo”, pero insistió en que, de ser aprobada y enviada para sanción, la vetará.
El mandatario hizo su advertencia cuando los partidos de oposición negociaban frenéticamente que el proyecto de ley fuese votado en régimen de urgencia por la Cámara de Diputados. Las diferentes fuerzas políticas debatieron si votar una amnistía limitada, que sólo favorezca a los miles de bolsonaristas que participaron en los asaltos a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, o una amplia y general que también beneficie a los condenados por golpismo, como Bolsonaro.
El líder ultraderechista, actualmente en prisión domiciliaria, fue condenado el pasado jueves a 27 años y tres meses de prisión por la Corte Suprema como el líder de un complot que intentó impedir la investidura de Lula, que lo derrotó en las presidenciales de 2022.
El ex presidente, de 70 años, está en prisión domiciliaria preventiva en Brasilia y fue diagnosticado con cáncer de piel.
La ley podría beneficiar a unas 700 personas ya condenadas por participar en la asonada de 2023 contra las sedes de los poderes públicos, que según la corte suprema fue instigada por Bolsonaro como parte de la trama golpista.
Según Lula, los crímenes por los que Bolsonaro fue condenado no tienen carácter político, por lo que no justificarían una amnistía. “Él fue condenado por un crimen que cometió. No hay nada de política en eso”, afirmó el mandatario, quien se refirió a las “pruebas concretas”, las confesiones y los documentos con que el Supremo justificó la condena del ex presidente.
El gobernante también criticó un proyecto de ley ya aprobado por la Cámara de Diputados y aún en discusión en el Senado que impide que la Corte Suprema investigue u ordene medidas restrictivas contra los parlamentarios, como posibles órdenes de prisión, sin la autorización previa del Parlamento.
Largo camino
“Necesitamos pasar esta página de nuestra historia y aprobar la amnistía, porque Bolsonaro merece recuperar todo aquello que Alexandre de Moraes le quitó”, afirmó el martes el senador Flavio Bolsonaro, hijo del ex mandatario, al aludir al juez a cargo del caso.
El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, dijo antes del voto que el objetivo es nombrar a un relator para llegar “lo antes posible” a un texto que “encuentre un apoyo de mayoría amplia” en el plenario.
Motta anticipó que rechazará cualquier proyecto que “traiga aún más polarización para el país”.